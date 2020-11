Ce ar trebui sa ai in vedere atunci cand esti in cautarea unor apartamente de vanzare in zona Obor?

Daca te-ai hotarat ca a venit momentul sa faci si tu o asemenea schimbare in viata ta, exista cateva informatii pe care ar fi bine sa le iei in considerare inainte de trece la treaba.Pentru inceput, alege cu grija locul in care iti doresti sa locuiesti. Aceasta decizie nu este de azi pe maine, nu se refera la o simpla vacanta, ci este pe cat se poate de serioasa deoarece locul ales va fi cel in care vei sta impreuna cu familia ta pentru tot restul vietii, in cazul in care nu ai de gand sa te muti prea curand.Cerceteaza zona, verifica ce preturi exista pe piata, discuta cu agentii imobiliar sau verifica vanzarile efectuate din zona. Vizionand cat mai multe proprietati care se incadreaza in preferintele tale, iti va fi mult mai usor sa iei o decizie inteleapta si sa te bucuri de rezultate impecabile.Linistea din preajma unor apartamente in zona Obor este foarte importanta, mai ales daca iti doresti sa locuiesti cat mai departe de zgomot si de stres.Avand facilitatile de care ai nevoie in preajma ta, cum ar fi: transportul public in comun, magazine, parc, spital, scoala, etc, iti va fi mult mai simplu sa te rezumi la o zona linistita si sa eviti pe cat se poate stresul provocat de centrul orasului.In cazul in care cladirea in care iti doresti apartamentul este una foarte veche, situatia s-ar putea sa fie mai neplacuta decat crezi. Cladirile vechi vin al pachet cu o multime de probleme pe care ar trebui sa le iei in serios cat de mult poti. Sa nu mai vorbim despre inlocuirea instalatiilor sau a altor probleme constructive.Cel mai bine ar fi sa te insoteasca un specialist in domeniul constructiilor atunci cand vizitezi apartamentul pe care ti-l doresti. In felul acesta isi poate da cu parerea o persoana avizata iar tu te vei simti mult mai in siguranta, scapand de dubii si de griji.Atunci cand alegi apartamentul, poti analiza si structura sa sau privelistea. Este de la sine inteles ca trebuie sa alegi marimea apartamentului dorit in functie de numarul de persoane, de nevoia de spatiu sau de alte detalii de acest gen.In plus, nu uita sa verifici care sunt cheltuielile de intretinere si daca ai acces la o parcare pentru masina personala. Acest aspect nu ar trebui sa fie trecut cu vederea, indiferent daca detii un autoturism sau nu.Chiar daca alegerea unui apartament necesita o atentie deosebita, acest lucru nu inseamna ca nu te vei descurca deloc daca vei fi atent la toate aceste detalii. Bineinteles, foarte important este si designul sau, sa iti placa mult, sa te reprezinte si sa simti din momentul in care il vezi ca este locul in care tu iti poti petrece marea majoritate a timpului alaturi de cei dragi tie!Fie ca vrei sa fie luminos, nou sau mare, apartamentul ideal nu este deloc imposibil de obtinut. Alege-ti prioritatile cu grija si orice dorinta ai avea, nu uita sa o iei in calcul.Nu este suficient ca apartamentul ales sa fie foarte frumos si sa te atraga imediat din punct de vedere vizual. La fel de important este sa fii atent la cee ce te inconjoara, chiar daca initial nu ai nici cea mai vaga idee cu privire la instalatiile eletrice si sanitare, la calitatea materialelor de constructii sau a finisajelor, atunci e musai sa cauti un specialist in domeniu care sa iti ofere o mana de ajutor.O parere in plus nu strica niciodata, chiar daca nu este vorba despre un inginer in constructii, poti lua alaturi de tine o persoana de incredere atunci cand vrei sa mai vizitezi apartamentul.Stim cu totii ca informatia inseamna putere, asa ca ia-ti putin timp liber in care sa te concentrezi exclusiv asupra unei astfel de decizii de viitor!Este bine sa ai o imagine de ansamblu, sa fii cu bagare de seama la detalii, oricat de mici ar fi acestea si sa verifici daca raportul calitate-pret este unul echilibrat, astfel incat sa economisesti in acelasi timp!