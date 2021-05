Ce face un agent imobiliar profesionist RealKom pentru tine?

Iata cateva dintre cerintele cheie pe care un agent imobiliar profesionist RealKom trebuie sa le indeplineasca pentru a fi cu adevarat performant si pentru a iti indeplini tie necesitatile. Exista agenti imobiliari care lucreaza doar pentru propriul interes financiar si agenti care sunt pasionati de munca lor si pun pe primul loc clientul, iar tot acestia sunt cei care, de obicei, castiga si financiar mult mai bine, marindu-si portofoliul prin recomandari si seriozitate.Un agent imobiliar profesionist stie cum evolueaza preturile pe piata imobiliara, poate sa faca anumite prognosticuri daca acestea vor creste, vor scadea sau vor stagna, stie detalii despre anul de constructie, despre modul in care a fost construit imobilul, structura de rezistenta, materialele folosite, dezvoltatorul imobilului, plusurile si minusurile zonei.Indiferent daca lucreaza pentru un proprietar care doreste sa vanda sau sa inchirieze, ori pentru un potential cumparator sau chirias, agentul imobiliar are obligatia sa fie la curent cu preturile reale ale proprietatilor sau cu chiriile care se cer in zona respectiva pe tipurile respective de imobile.De asemenea, de obicei, agentii imobiliari performanti apartin unor agentii imobiliare importante, cu expertiza si recunoscute pe piata imobiliara. Sunt la curent cu ultimele noutati pe piata imobiliara, ultimele constructii, ultimele noutati in materie de design imobiliar (exterior si interior), cunosc cei mai seriosi, importanti si mari dezvoltatori de pe piata.Review-urile si recomandarile pot fi foarte utile pentru a gasi un agent imobiliar profesionist.Un agent imobiliar inteligent stie cum sa negocieze. Propria imagine este foarte importanta. Un agent care stie sa vorbeasca, dar este si prezentabil va castiga incredere si va realiza mult mai usor tranzactiile. Modul in care se realizeaza fotografiile proprietatii sau descrierea anuntului acesteia este foarte important.Un agent imobiliar cu doar cateva tranzactii incheiate s-ar putea sa fie subevaluat. Intr-adevar experienta este un prim criteriu de selectie, dar nu decisiv.In momentul in care intri in contact cu un agent imobiliar acesta trebuie sa expuna tool-urile, retelele si canalele social media prin care proprietatea in cauza poate fi promovata, sau sa cunoasca deja o parte din imobilele scoase la vanzare sau spre inchiriere, sa aiba o baza de date solida sau o lista de cunostinte suficient de mare, astfel ca tranzactiile sa fie realizate cat mai rapid.Un agent imobiliar profesionist nu este interesat doar sa vanda, nu minte si isi opreste clientul daca pretul imobilului a scazut prea mult in timpul negocierii, sau ii expune cumparatorului motivele pentru care nu ar trebui sa cumpere un anumit imobil. Nu este agresiv in negociere si nu incearca sub orice forma sa vanda sau sa cumpere ceva. Sinceritate si integritate ar fi principalele calitati.Nu arata proprietati care nu corespund cerintelor clientului si nici nu aduce cumparatori care nu si-ar permite o anumita proprietate. Punctualitatea, dar si respectul fata de client sunt alte lucruri necesare.Comisionul trebuie sa fie, de asemenea, pe masura valorii tranzactiei si proportional cu aceasta. Agentul imobiliar profesionist are grija ca toate termenele, acordurile dintre vanzator- cumparator, avansurile financiare sa fie respectate.Actele, negocierile cu alti oameni interesati de proprietate, alte date personale trebuie sa fie confidentiale. Sa nu uitam de securitatea clientului, in situatia in care acesta inca locuieste pe proprietatea respectiva sau a lasat cheile agentului imobiliar, acesta trebuie sa fie atent la ce tip de oameni sunt adusi sa vizioneze proprietatea. Sa nu existe furturi sau alte lucruri mai grave.Munca unui agent imobiliar profesionist nu se termina atunci cand oamenii au batut palma, ci cand efectiv proprietar a devenit cumparatorul sau s-a semnat un contract de inchiriere. Astfel, acesta trebuie sa ajute si la semnarea actelor, pregatirea acestora si sa fie comunicatorul dintre vanzator si cumparator.Acesta este un articol oferit de Realkom Imobiliare cu sfaturi si informatii utile in care iti povestim despre ceea ce face un agent imobiliar profesionist RealKom pentru tine. Pentru mai multe informatii si consultanta specializata, apeleaza la agentii nostri (Cristi Stanciu: 0723.620.112) si intra pe site-ul nostru, www.realkom.ro