Ce probleme genereaza zapada de pe acoperisuri?

Care sunt caracteristicile unui acoperis durabil?

Cand stii ca a venit timpul sa aduci imbunatatiri acoperisului?

In cele ce urmeaza iti povestim mai multe despre problemele cauzate de zapada in cazul acoperisurilor care au o structura gresita, despre caracteristicile unor acoperisuri durabile si, de asemenea, trecem in revista si motivele care duc, de obicei, la luarea deciziei de a inlocui un acoperis.Asa cum aminteam mai sus, exista o serie de probleme care apar atunci cand acoperisul nu este construit corect. De exemplu, in cazul in care structura acoperisului este sub-dimensionata sau in cazul in care opritoarele de zapada nu exista, zapada va duce la aparitia unor probleme majore la nivelul invelitorii.Astfel, un acoperis sub-dimensionat poate deforma capriorii si conduce chiar la fisurarea structurii lor. Deformarea acoperisului va duce si la deteriorarea partiala a izolatiei, iar singura solutie in aceste cazuri va fi refacerea structurii acoperisului.In plus, zapada care se strange pe un acoperis structurat gresit poate duce inclusiv la prabusirea acestuia, pe termen lung. Tocmai de aceea este foarte important sa apelezi la o echipa de profesionisti, care sa structureze si sa monteze acoperisul asa cum trebuie. In plus, este recomandat sa investesti in materiale de calitate, care sa reziste in timp.Alte probleme pot aparea, asa cum aminteam undeva mai sus, si in cazul in care lipsesc opritoarele de zapada. Lipsa parazapezilor poate duce la deterioarea sistemului de jgheaburi si burlane. Ulterior, odata deteriorat sistemul pluvial, costurile de reparatie sau de inlocuire vor fi semnificative.De asemenea, nu trebuie sa uitam de posibilele infiltratii. Acestea pot aparea mai ales atunci cand manopera nu este de calitate, cand montajul este incorect si lipsesc elementele de tinichigerie, cand sunt alese materiale ieftine si, bineinteles, atunci cand acoperisul nu este ventilat corespunzator.Pentru a evita toate problemele de mai sus este important sa te asiguri ca echipa de profesionisti contractata iti construieste un acoperis durabil.Un acoperis durabil se construieste, in general, avand grija la cateva reguli importante. Astfel, in primul rand trebuie sa te asiguri ca alegi materiale de calitate, care sa reziste in timp. Cu cat materialele alese sunt mai ieftine, cu atat cresc sansele ca acoperisul casei tale sa aiba nevoie de reparatii foarte dese, care vor genera costuri suplimentare.In al doilea rand, va trebui sa te asiguri ca echipa care se ocupa de montajul invelitorii este compusa din profesionisti cu o experienta relevanta in domeniu. Un montaj necorespunzator va conduce, de asemenea, la reparatii ulterioare si la aparitia unor costuri suplimentare.Nu in ultimul rand, trebuie sa urmaresti ca acoperisul casei tale sa aiba o izolatie termica superioara, ventilatie eficienta (care sa scoata din discutie problema condensului) si sa fie foarte rezistent la intemperii (inclusiv prin montarea unui sistem pluvial complet).In general, decizia de a aduce imbunatatiri acoperisului trebuie sa vina fie pe fondul existentei unor probleme de ordin functional, fie pe fondul nevoii de a corecta unele probleme de ordin estetic (de exemplu o culoare degradata sau niste urme de rugina).Daca vorbim de probleme de ordin functional, un acoperis trebuie renovat atunci cand prezinta, de exemplu, scurgeri sau umezeala constanta. Daunele provocate de topirea zapezii la nivelul peretilor interiori si a structurii de rezistenta sunt semn clar ca acoperisul are nevoie de reparatii.De asemenea, acoperisul mai poate avea nevoie de renovare atunci cand nu este izolat corespunzator. Poti afla daca este izolat corespunzator intr-un mod foarte simplu: daca observi turturi care atarna de jgheaburi sau pete pe acoperis, fara a exista, insa, zapada, inseamna ca acoperisul casei tale pierde caldura si ca nu este izolat cum trebuie.Nu uita ca amanarea deciziei de a renova acoperisul poate duce la o crestere semnificativa a costurilor ulterioare, asa ca, imediat cum identifici o posibila problema, este recomandat sa incerci sa o rezolvi cat mai repede. Succes!