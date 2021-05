Criterii importante pentru alegerea unei locuinte

Locatia este bine conectata prin retele de drumuri sau trenuri?

Exista suficienta alimentare cu apa in zona?

Facilitati precum iluminatul stradal, conectivitatea telefonica si la internet si parcurile de agrement sunt usor disponibile?

Iata 6 factori cheie de luat in considerare la cumpararea sau inchirierea unei locuinte:Locatia este probabil cel mai important lucru la care trebuie sa te gandesti atunci cand ai de gand sa cumperi o locuinta. O locatie excelenta va ramane un activ indiferent de modul in care piata imobiliara va fluctua in viitor. Poti face o casa urata atractiva, dar nu poti face o locatie proasta excelenta. Cu toate acestea, proprietatile intr-o locatie buna vor ramane o investitie profitabila. De asemenea, este mai bine sa gasesti o locatie langa locul de munca, care te va ajuta sa economisesti timp si costuri de transport.Cand cauti locatia, ar trebui sa inspectezi si cartierul. Afla daca cartierul este prietenos cu familia sau nu. Inainte de a te implica prea mult in procesul de cumparare a casei, verifica cartierul la diferite ore ale zilei si ale noptii. Si daca este posibil, incearca sa te intalnesti cu unii dintre vecini pentru a gasi mai multe informatii despre facilitati si despre oamenii care locuiesc in zona. Indiferent daca esti o persoana orientata spre familie sau nu, sigur nu doresti sa traiesti in jurul unor oameni care au influente proaste sau sunt implicati in lucruri ilegale. Este important sa cauti o casa cu vecini prietenosi si o atmosfera rezidentiala buna.Fiecare parinte isi doreste ca proprii copii sa urmeze o scoala buna. Alegerea unei case in imediata apropiere a unei scoli sau facultati bune nu numai ca iti face viata mai usoara, dar va avea un potential mai bun de crestere a capitalului. Chiar daca locuinta poate costa putin mai mult intr-o astfel de zona, poti fi sigur ca valoarea de revanzare va fi mult mai mare. In plus, casa de langa o scoala sau colegiu se inchiriaza rapid.Atunci cand cumperi o casa, un factor crucial care trebuie luat in considerare este accesibilitatea infrastructurilor de baza din zona. Inainte de a cumpara o casa, afla daca infrastructurile sunt disponibile sau nu.O inspectie a casei este o necesitate. Agentii imobiliari isteti care reprezinta serviciile property management Bucuresti , se asigura ca organizeaza proprietatea pentru a arata cat mai bine cand este vizualizata in vederea inchirierii. Trebuie sa verifici detaliat intretinerea, reparatiile si renovarile acesteia inainte de a semna.Cheltuiala totala pentru remedierea fisurilor si a lucrarilor de renovare pe care poate doresti sa le faci asupra casei trebuie calculate si luate in considerare inainte de a decide cumpararea/inchirierea casei, deoarece aceasta poate creste semnificativ pretul de achizitie.Este fireasca dorinta unui proprietar de a avea spatii verzi. Este, de asemenea, un factor important de luat in considerare atunci cand cumperi o locuinta. Inainte de a efectua achizitia, plimba-te in jurul localitatii pentru a vedea imprejurimile, copacii, alte case si peisajul. Mediul verde si deschis din jurul casei poate cantari mult asupra deciziei de a cumpara sau nu imobilul. O locatie cu vederi frumoase si un mediu minunat sunt esentiale pentru cresterea copiilor.Gandeste profund si ia in considerare cu atentie toate aspectele atunci cand alegi o locuinta. Este important sa alegi proprietatea potrivita daca doresti sa te asiguri de o rentabilitate pozitiva a investitiei.