Cum influenteaza materialele de constructie pretul final de vanzare

Materialele de constructii au caracteristici diferite, in ciuda faptului ca ele sunt concepute practic pentru a face acelasi lucru. Totusi, unele dintre aceste materiale influenteaza pretul unei constructii, deoarece pot avea o calitate mai buna sau pentru ca pot oferi o siguranta mai mare in exploatare. Pentru a intelege influenta materialelor de constructie in pretul de vanzare este nevoie sa analizezi foarte bine situatia si eventual sa ceri lamuriri in acest sens, deoarece in unele cazuri pretul poate creste semnificativ prin folosirea urmatoarelor materiale.Parchetul poate fi gasit in trei variante principale, fiecare avand ca rol asigurarea unor suprafete traficabile, calduroase si estetice. Totusi, casele unde parchetul din lemn masiv este montat sunt mai scumpe decat casele cu parchet triplu stratificat sau parchet laminat. Parchetul din lemn masiv este un produs mai scump de acoperire pentru pardoseli, iar justificarea consta in faptul ca acest tip de parchet este realizat din lemn adevarat, rezistent si sigur, in vreme ce in cazul celorlalte doua tipuri de parchet sunt folosite aglomerari lemnoase prinse in clei. Rezistenta este asadar sporita, iar din punct de vedere estetic parchetul din lemn masiv este impecabil, usor de recunoscut, facil de intretinut, pe scurt, o adevarata bijuterie in orice locuinta.Fata de placarile ceramice uzuale, cu gresie si faianta, piatra naturala ofera finisaje cu adevarat remarcabile. Mai scumpa decat orice alt tip de acoperire, piatra naturala ofera avantajul rezistentei si al durabilitatii, dar si pe cel estetic. Piatra naturala este prelucrata si ofera finisaje deosebite, unice chiar, pe care te poti baza pe aproape intreaga durata de exploatare a constructiei. O casa placata cu granit, travertin sau marmura este o locuinta in care s-au investit foarte multi bani, iar de regula nici nu ai cum sa iti doresti sa schimbi o astfel de imagine de amenajare. Gresia si faianta reprezinta pe de alta parte tot solutii de acoperire, insa mai ieftine, mai putin rezistente, care se pot demoda in timp. Marmura, granitul si travertinul insa reprezinta optiuni care nu se demodeaza ci din contra, inca sunt considerate a fi produse de lux.Pretul unei case cu asemenea imunatatiri creste considerabil, la fel ca si in cazul folosirii rasinii epoxidice, un material la fel de bun si de rezistent ca si piatra naturala.Desi mai putin folosit la noi in tara, betonul cu aditivi care imbunatatesc proprietatile de rezistenta, durabilitate si uscare este cu siguranta o imbunatatire care creste pretul unei constructii. Finalizarea rapida a lucrarilor de constructie, eficienta sporita si rezistentele mecanice superioare sunt atuuri pe care le ofera materialele, drept pentru care pretul va reflecta calitatea materialelor, dar si pretul de achizitie, superior materialelor traditionale.Tamplaria, usile metalice, sistemele de incalzire in pardoseala, hidroizolatiile, termoizolatiile sau izolatiile fonice, toate aceste lucruri nu fac altceva decat sa imbunatateasca eficienta unei cladiri, iar acest lucru se va reflecta adesea in pretul acesteia. Alegerea este cu siguranta una subiectiva si personala, insa specialistii ne asigura ca pretul, desi mai mare decat in cazul constructiilor fara aceste ajutoare merita pe deplin platit, deoarece nu face altceva decat sa ne asigure confortul si siguranta de care avem nevoie in fiecare zi.