Cum poti creste valoarea unei case, ca sa o poti vinde mai repede

In cele ce urmeaza, ai cateva recomandari ale specialistilor, in ceea ce priveste modificarile pe care le poti aduce casei astfel incat sa ii cresti valoarea si sa o poti vinde mai repede si la un pret bun.Primul lucru pe care ar trebui sa-l faci in momentul in care te-ai hotarat sa vinzi o proprietate este sa faci oferta ta cat mai vizibila, adica sa ajunga la cat mai multi oameni si sa fie convingatoare. Increderea pe care o inspiri potentialilor cumparatori este esentiala pentru ca ei sa-si indrepte atentia catre tine. De aceea, este recomandat fie sa apelezi la serviciile unei agentii imobiliare, fie sa publici oferta pe un site specializat in anunturi pentru case de vanzare . Daca alegi varianta din urma, atunci iata care sunt recomandarile specialistilor pentru ca oferta ta sa fie atractiva:- inainte de a publica anuntul in sine, apeleaza la o echipa de experti pentru a face o evaluare a proprietatii; pretul corect depinde, printre altele, de zona in care se afla casa, facilitati, utilitati, accesul la mijloacele de transport in comun sau drumuri nationale, design;- oamenii vor sa stie cat mai multe despre viitoarea lor locuinta, prin urmare ofera-le cat mai multe fotografii sau filmulete de calitate cu interiorul si exteriorul casei; nu te rezuma doar la aspectul vizual, ci ofera si informatii despre facilitati, amenajari, imprejurimi;- pentru o mai buna credibilitate, este esential sa fii disponibil oricand pentru a raspunde rapid la intrebarile potentialilor cumparatori si sa te implici personal in negocierea pretului.Una dintre parghiile pe care le ai la indemana pentru a creste valoarea casei pe care vrei sa o vinzi este sa faci unele investitii pentru ca ea sa fie mai eficienta din punct de vedere energetic. Concret, sa existe un mai bun control al consumului de energie anual si, implicit, al cheltuielilor cu intretinerea. In acest sens, poti investi in panouri solare fotovoltaice, care absorb energia solara si o transforma in energie electrica, sau in cele termice, cu ajutorul carora poti asigura apa calda si incalzirea locuintei. Inainte de a monta un astfel de panou, apeleaza la serviciile specialistilor in domeniu, ca sa faci alegeri potrivite.Apoi, opteaza pentru sistemele de iluminat inteligent, cu LED-uri, care pot fi conectate la senzori de miscare sau de lumina si controlate inteligent cu ajutorul unor aplicatii speciale. Astfel, ele se vor inchide si se vor aprinde in functie de prezenta miscarii in incaperi sau de cantitatea de lumina naturala care patrunde in locuinta. Un alt aspect important pentru a creste eficienta energetica este, desigur, izolarea eficienta a casei.Unul dintre criteriile esentiale pe care oamenii le au in minte atunci cand isi cauta o locuinta a lor este securitatea. Desigur, nu poti controla ce se intampla in jurul casei pe care vrei sa o vinzi, dar poti asigura un plus de siguranta investind in sisteme de securitate eficiente. Prin urmare, camerele de supraveghere, sistemele de alarma conectate la dispeceratele specializate ale politiei sunt investitii care pot creste valoarea finala a casei.Ia in calcul si montarea unui sistem de iluminat exterior, mai ales daca este vorba despre o proprietate care are curte sau terasa. Gradina poate fi, de altfel, unul dintre atuurile in sine ale casei, pentru ca este locul in care viitorul proprietar se poate relaxa impreuna cu cei dragi. Studiile psihologice au aratat ca oamenii au o nevoie aparte sa locuiasca intr-un spatiu unic, care sa fie doar al lor si care sa-i faca sa se simta diferiti in raport cu ceilalti. In acest sens, designul casei este foarte important si este esential sa ai in minte un profil cat mai clar al viitorului proprietar. Daca te adresezi unor tineri nonconformisti, nu are niciun sens sa faci amenajari interioare majore, pentru ca vor cauta, poate, cu totul alt stil decat cel pe care l-ai ales tu. In schimb, daca e vorba despre oameni care nu vor sa faca investitii majore dupa ce se muta in noua casa, poti mobila locuinta cu unele piese de mobilier moderne, in culori neutre.Dincolo de design, retine ca prima impresie este cruciala. Asadar, acorda importanta curateniei, in special la intrare, in bucatarie si in baie, pentru ca sunt primele incaperi la care omul se uita, si ai grija ca totul sa fie ordonat, inclusiv balconul sau terasa.