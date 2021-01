Cum sa iti sporesti confortul cand stai la casa

Spre deosebire de o garsoniera, de exemplu, o casa care are un numar mare de incaperi necesita un sistem de incalzire pe masura, mai ales in sezonul rece, cand fiecare camera trebuie incalzita corespunzator. De aceea, se impune un sistem de incalzire performant si eficient, care sa reduca costurile si sa asigure economie la facturi. Printre acestea se numara centrala termica, sistemele de incalzire prin pardoseala sau pompele de caldura. In plus, pentru a nu exista risipa de caldura, recomandat ar fi ca locuinta sa fie izolata termic.Atunci cand stai la casa, inchiderea si deschiderea portilor este o corvoada. Mai ales in timpul sezonului rece sau atunci cand ploua. De aceea, pentru a evita aceasta neplacere, o solutie viabila ar fi procedeul de automizare porti , care permite accesul de la distanta inauntrul si in afara proprietatii. In plus, aceasta investitie are si un rol de protectie, pentru ca limiteaza accesul persoanelor nedorite si ofera siguranta proprietarilor.O casa mare are nevoie de ajutoare de nadejde. Mai precis, numarul mare de camere necesita curatenie constanta. Iar in acest caz, intervine robotul de aspirare, care va face singur treaba, spre deosebire de aspiratorul clasic. In plus, din bucatarie nu trebuie sa lipseasca cuptorul cu microunde, masina de spalat vase sau espressorul, pentru ca usureaza viata de zi cu zi, iar cu ajutorul lor se castiga timp.Pe langa parcarea masinii, garajul poate fi folosit si ca spatiu de depozitare, unde pot fi stocate diverse lucruri, precum obiecte voluminoase, biciclete, truse de scule sau chiar dulapuri. De asemenea, atunci cand temperaturile sunt optime, mai ales vara, acesta poate fi transformat intr-o mini sala de fitness, unde poti face sport in confortul propriei locuinte, pentru a te mentine in forma.Atunci cand locuiesti la casa, gratarul este de nelipsit. Fie ca e vorba doar de membrii familiei sau de prieteni, cu totii se vor aduna in jurul lui, pentru ca este un prilej de distractie si relaxare. Ai posibilitatea sa stai la povesti, sa razi, sa glumesti, deci sa creezi amintiri de neuitat alaturi cei dragi. Gratarul este, cu siguranta, o alegere inspirata.Oricat de mica ar fi, o gradina e mereu binevenita. Sa ai la indemana propriile legume, pe care le-ai plantat tu cu mana ta, reprezinta o satisfactie aparte, mai ales cand nu ai timp sa treci prin piata sau la supermarket. In plus, vei duce un stil de viata sanatos, iar asta te va ajuta sa fii in forma.Daca iti plac intimitatea, linistea si sa te relaxezi intr-o curte incapatoare, sa locuiesti la casa este decizia potrivita. Iar ca sa iti sporesti confortul, trebuie sa faci anumite investitii, cu ajutorul carora vei castiga timp si relaxare binevenita. Ia in considerare faptul ca ai nevoie de confort atat in interiorul casei, dar si in afara ei. Trebuie sa iti utilezi casa corespunzator si sa apelezi la tehnologie, sa ai un sistem de incalzire eficient, dar si unul de automatizare a portilor, un garaj incapator sau o gradina. Totusi, tine cont de ceea ce ai nevoie cu adevarat si stabileste-ti prioritatile. Nu are rost sa iti achizitionezi un televizor de ultima generatie daca preferi laptopul pentru a urmari filme si seriale.Sursa foto: pexels.com