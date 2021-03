Cum sa te pregatesti corespunzator pentru mutarea la casa

Daca nu vei locui in inima orasului, ci in afara acestuia sau in mediul rural, cu siguranta vei avea nevoie de o masina, care iti va aduce numeroase beneficii. In cazul in care vei avea o urgenta, vei ajunge in timp util unde iti doresti, fara sa depinzi de alte persoane sau de mijloacele de transport in comun. In plus, nu vei mai avea buticurile la coltul blocului, deci probabil o sa faci cumparaturi mai rar, pentru care vei avea nevoie de un portbagaj incapator, ca se le cari. De asemenea, daca nu lucrezi de acasa, trebuie sa te deplasezi la serviciu. In acelasi timp, daca ai copii, vor avea nevoie sa ii duci la gradinita, scoala sau after school. Prin urmare, o masina iti va prinde bine.Ia in considerare faptul ca, spre deosebire de o garsoniera, facturile aferente unei case vor fi mult mai mari. De aceea, trebuie sa profiti de orice oportunitate pentru a pune bani deoparte. De exemplu, daca doresti sa ai costuri reduse la factura de energie electrica, poti sa iti instalezi un sistem cu panouri fotovoltaice , care se vor alimenta prin intermediul radiatiilor solare. Acestea sunt o sursa regenerabila de energie, iar investitia se recupereaza. De asemenea, alege si un sistem de incalzire eficient si modern, care prezinta un randament ridicat. Printre aceste sisteme se numara incalzirea prin pardoseala sau cu ajutorul panourilor radiante. In acelasi fel, ca sa te asiguri ca nu vor fi pierderi de calduri in sezonul rece, iar vara vei avea o temperatura optima in casa, ia in considerare termoizolarea locuintei.Cum vei avea la dispozitie multe incaperi, praful si mizeria se vor asterne numaidecat. De aceea, ca sa castigi timp, in locul unui model clasic, foloseste un robot de aspirare care va face treaba in locul tau. La fel, ca sa nu fii pe fuga si sa te bucuri cu adevarat de dimineata, apeleaza la un espressor care sa iti faca cafeaua, la un prajitor de paine pentru micul dejun sau la un storcator ca sa iti prepari un suc proaspat din fructe si legume. De asemenea, masina de spalat vase e de nelipsit daca te-ai saturat sa vezi mereu chiuveta plina. Un alt lucru care te-ar ajuta e o masina de spalat cu uscator incorporat, ca sa nu mai astepti sa ti se usuce hainele, mai ales in timpul iernii, cand temperaturile nu iti permit sa le scoti afara.Ca sa te asiguri ca tu si cei dragi o sa fiti in siguranta, la fel si bunurile tale de valoare, ideal ar fi sa iti instalezi un sistem de securitate si alarma, ca sa iti iei masuri de precautie. Instaleaza-ti camere de supraveghere, mai ales in exteriorul casei, pentru a inregistra orice miscare din proximitatea locuintei. De asemenea, recomandabil ar fi sa iti instalezi si un sistem de alarma, pentru a preveni intrarile prin efractie, in cazul in care hotii atenteaza la bunurile tale. Iar ca sa permiti accesul pe proprietatea ta doar celor pe care ii cunosti, ia in considerare sa-ti instalezi un videointerfon. Iar daca tot ai o curte la dispozitie si spatiu indeajuns, apeleaza la un caine de paza sa fie mana ta dreapta, mai ales cand esti plecat, ca sa descurajeze raufacatorii.Daca vei urma aceste sfaturi, cu siguranta vei avea parte de o adaptare usoara, confort si vei duce o viata placuta.