Cum se calculează impozitul în funcție de suprafața construită. Media spațiului util din locuințe, la cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani

Pe de o parte, pentru a înțelege care este valoarea reală a metrului pătrat și, pe de alta, pentru a face comparații corecte între prețurile acestora. Mai mult, suprafața construită a unei clădiri este baza de calcul pentru stabilirea impozitului anual, pe care proprietarul trebuie să îl plătească.„Valoarea metrului pătrat trebuie mereu raportată la calitatea finisajelor (mai ales în cazul locuințelor noi), la poziție, facilitățile zonei și alte detalii care țin de viața de zi cu zi (servicii, căi de acces). Indicatorii urbanistici pot fi și ei luați în calcul pentru că indică foarte bine gradul de aglomerare urbană, raportul dintre suprafețele construite și zonele verzi, de unde se pot trage rapid concluzii legate de trafic și calitatea aerului, dar și despre modul în care va evolua zona (mai ales în cazul ansamblurilor rezidențiale aflate în construcție)”, au explicat experții în imobiliare de la storia.ro.Cumpărătorii trebuie șă știe că legile care reglementează principiile de bază în domeniul construcției de locuințe nu prevăd niciun fel de consecințe contravenționale pentru dezvoltatorii care nu le respectă. „În plus, permit abateri de +/- 10% la toate normele, ceea ce le oferă constructorilor posibilitatea de a oferi spre vânzare locuințe cu suprafața utilă sub standarde”.Este foarte important de făcut diferența dintre suprafața utilă și ceea ce dezvoltatorii - este drept, nu toți - numesc „suprafață totală utilă”, prin includerea suprafețelor balconului și/sau a locuinței, fapt care duce, în mod incorect, la scăderea valorii pe metrul pătrat. Valoarea reală a unei locuințe, indiferent de tipul ei, este cea dată de suprafața construită, nu de suprafața utilă și nici de cea utilă totală. Totuși, statisticile, articolele, inclusiv analiza bancară pentru creditele imobiliare se fac raportat la prețul unui metru pătrat util.Mai mult, trebuie adăugat faptul că, în prezent, media suprafeței utile din locuințe, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), se află la cel mai mic nivel din ultimi 20 de ani. Adică, apartamentele sunt din ce în ce mai mici. „Astfel că de la o medie de 76 de metri pătraţi pentru o locuinţă nouă, în anii 2010-2013, s-a ajuns la o suprafață medie de puțin peste 61 metri pătrați, în 2020-2021, pentru un apartament cu aceeași compartimentare. Diferența se simte în confort și în posibilitățile de amenajare interioara și, probabil au efect asupra relațiilor dintre membrii familiei”.Termenii de suprafață construită, utilă, locuibilă și alții care se referă la ariile (exprimate în metri pătrați) locuințelor, zonelor comerciale sau ale altor spații interioare sunt expres definiți în lege, astfel că fiecare în parte are anumite caracteristici specifice, tocmai pentru corecta și eficienta evaluare a suprafețelor interioare construite. „Actele normative care descriu exact modul de măsurare și definiția acestora sunt Legea 114/1996, numită și Legea locuinței, cu toate completările și modificările ulterioare, și Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul locuinței”.Legea locuinței adaugă o serie de dispoziții legale, referitoare la suprafețele minime pe care trebuie să le aibă o locuință, raportat la numărul de camere ale acesteia.Pentru apartamente este luată in calcul suprafața construită a acestora, iar pentru casele individuale cu unul sau mai multe etaje, se ia în calcul suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor și este importantă pentru toate construcțiile etajate (case individuale, blocuri), conform datelor din planul cadastral.Pentru construcțiile care au o altă destinație decât cea de locuință, stabilirea impozitului se face tot în funcție de suprafața construită, iar, de la caz la caz, se aplică alți coeficienți de calcul pentru impozit, conform deciziei administrației locale, dar în limitele stabilite de lege pentru clădirile rezidențiale.Modul de calcul se realizează conform Codului Fiscal și în conformitate cu Legea actualizată 227/2015, care stabilesc indicatorii pentru calcularea impozitului. Dar valoarea efectivă a acestor indicatori este calculată în funcție de statutul localității (urban sau rural), de rangul localității, materialele din care este realizată construcția și de facilitățile de care aceasta dispune (alimentare cu apă, gaz, canalizare, încălzire centralizată).Potrivit legii, valoarea impozabilă a unei clădiri se exprimă doar în lei și este determinată prin înmulțirea suprafeței construite sau a suprafeței desfășurate, în cazul celor care sunt pe mai mult de un nivel, exprimate în metri pătrați, cu valoarea impozabilă în funcție de tipul, caracteristicile și facilitățile construcției.Cea mai mare valoare a metrului pătrat construit este de 1.000 de lei și corespunde clădirilor din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic, care au instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (cumulate).În cazul celor construite din același tip de materiale, dar cărora le lipsește una din următoarele facilități: apă, canalizare, conectare la rețelele de electrice sau încălzire centralizată, valoarea metrului pătrat construit este de 600 lei.Valorile scad în funcție de materialele de construcție folosite și ajung la 300 de lei/mp pentru cele care au pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic, dar au toate facilitățile, și la 200 de lei/mp, pentru cele care nu au toate facilitățile.Dacă suprafața construită sau cea construită desfășurată nu poate fi măsurată în exterior, aceasta se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de 1,4.Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, cu o serie de indicatori stabiliți de lege, astfel:Apoi, se adaugă coeficienții de corecție, care cresc sau scad valoarea de impozitare, în funcție de o serie de criterii legate de numărul de apartamente și etajele unui bloc, calitatea de casa individuala sau apartament în bloc, dar și luând în calcul data finalizării construcției, restaurările sau reabilitările la care aceasta a fost supusă.Valoarea impozabilă a unei clădiri poate fi reevaluată la fiecare cinci ani, de un expert evaluator. În cazul în care imobilul sau apartamentul nu este reevaluat, valoarea de impozitare nu se schimbă. Reevaluarea poate duce, deseori, la reducerea valorii impozitului.