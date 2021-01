Cutii postale de calitate

Cutia postala metalica este realizata din tabla neagra dublu decapata. Poate fi montata pe pereti sau pe usile din fata, avand dimensiuni optime standard sau la comanda clientului. Cutiile postale pot fi montate una langa cealalta sau in combinatie cu un avizier pentru a obtine un design placut. Cutiile postale pentru scarile de bloc sunt disponibile in orice culoare, deoarece se vopsesc in camp electrostatic in culoarea dorita de client. Poti alege orice culoare dar, de obicei, clientii solicita culoarea care se potriveste cu culoarea usii scarii.Variantele de cutii postale bloc permit instalarea modulelor de cutii postale in scara blocului, la intrare, iar montajul se face pe perete. Se pot face configuratii in orice numar la cererea clientului. Pe partea din fata a cutiilor exista un slot pentru plasarea materialelor postale si publicitare. Aceste materiale sunt protejate de a fi scoase in exterior prin usa rabatabila dotata cu yala. Usile cutiilor postale se deschid pentru a colecta mai usor materialele postale si publicitare. De asemenea, pe usile cutiilor, exista yale, la care proprietarii au acces cu ajutorul a 2 chei.Aceleasi cutii postale pentru intrari sunt realizate si intr-o varianta pentru montarea pe perete (nu pe usa din fata), si au, de asemenea, un slot pentru trecerea corespondentei. Cutiile postale sunt atasate pe perete in configuratia dorita de client. Modelele de cutii postale se disting prin designul unic, executia de calitate si materialul rezistent, vopsit in orice culori. Pe site-ul https://cutiipostalebloc.ro/ sunt prezentate pe scurt produsele pe care le ofera cutiipostalebloc.ro.