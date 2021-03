De ce este bine sa faci deratizare cand apare in locuinta un "musafir" nepoftit

Deratizarea este necesara pentru a elimina rozatoarele din locuinta sau din locurile de pe langa casa. Pe langa faptul ca sunt purtatori de boli si alte bacterii daunatoare, acestia pot sa provoace si pagube materiale in locuinta.Atunci cand vrei sa apelezi la serviciile unei firme de deratizare este bine sa stii de la inceput ce presupune acest lucru. Poti alege sa faci o deratizare preventiva mai ales atunci cand achizitionezi un imobil de la cineva si vrei sa fii sigur ca nu ai neplaceri pe viitor, sau sa faci o deratizare de combatere a acestor rozatoare daunatoare.Poti deratiza chiar si tu preventiv eliminand toate sursele de hrana pentru acesti daunatori si astupand eficient gaurile care le permit accesul in locuinta.Deratizarea de combatere se poate face in mai multe moduri, fie prin capcane sau substante chimice puse drept capcana, dar si prin alte tratamente toxice pentru care e nevoie sa apelezi la o firma de specialitate in domeniu.Aceasta este o deratizare chimica care presupune folosirea unor substante toxice ce pot afecta si organismul uman daca nu sunt folosite dozele corecte sau nu se umbla corespunzator cu ele. E bine de stiut faptul ca cei care se ocupa de acest tip de serviciu pentru eliminarea rozatoarelor folosesc substante ce au un grad de toxicitate mic si avizat de Ministerul Sanatatii. Folosite in conditii optime si sub supravegherea atenta a celor specializati, aceste solutii impotriva daunatorilor nu prezinta un pericol pentru oameni.Timpul de deratizare a unei locuinte poate varia in functie de gradul de infestare, dar si tipul locuintei. De exemplu, o deratizare simpla poate fi efectuata chiar si in 3 zile, pe cand o deratizare complexa poate avea un timp de executie si de pana la 3-4 saptamani.Gradul de infestare este redat de populatia rozatoarelor si tipul acetora. Cu cat sunt mai multe cu atat este nevoie de mai mult timp pentru a scapa de acestea. Intotdeauna scopul unui astfel de tratament chimic este de a reduce cat mai rapid gradul de natalitate al rozatoarelor, care se inmultesc alarmant de repede.E bine sa ai in vedere si igienizarea corepunzatoare a spatiilor de locuit astfel incat sa nu te expui riscului de aparitie a acestor daunatori. Apeleaza cu incredere la serviciile profesionale Pestcontrol-Bucuresti pentru a avea o viata linistita si fara musafiri nedoriti in casa.