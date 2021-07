România are printre cele mai ieftine locuințe din Europa. Un apartament nou, de 70 mp, îl costă pe român șapte salarii medii brute anuale

Analiza arată, totodată, că România se află la jumătatea clasamentului în privinţa gradului de accesibilitate a locuinţelor pentru locuitorii fiecărei ţări, calculat în funcţie de numărul de salarii medii brute anuale necesare pentru cumpărarea unui apartament nou standard (70 mp). Astfel, un român are nevoie de şapte salarii anuale pentru o astfel de achiziţie, ceea ce reprezintă un nivel mediu de accesibilitate.Cel mai greu accesibile locuinţe sunt în Serbia, unde este nevoie de 15,2 salarii medii brute anuale pentru o locuinţă proprie, iar cele mai accesibile sunt în Portugalia, Belgia şi Irlanda (3,1 salarii medii anuale).În schimb, în România sunt cele mai scumpe credite ipotecare, cu o rată medie a dobânzii de 5,3% pe an. La polul opus se află Portugalia, unde dobânzile pentru astfel de împrumuturi fluctuează în jurul a 1% pe an.Potrivit cercetării, Austria a devenit, anul trecut, ţara cu cele mai scumpe locuinţe dintre cele analizate, cu un preţ mediu de 4.457 de euro/mp, urmată de Franţa, cu 4.421 de euro/mp. Preţuri de peste 4.000 de euro/mp s-au mai înregistrat, in 2020, şi în Germania, Marea Britanie şi Israel. Capitala Franţei conduce şi în topul oraşelor cu cele mai mari chirii, cu 28,6 euro/mp/lună, urmat de Londra (26,1 euro) şi Oslo (24,7 euro).De asemenea, cele mai mici preţuri pentru locuinţele noi tranzacţionate se află Bulgaria, cu o medie de 578 de euro/mp, urmată de Bosnia-Herţegovina, cu 881 de euro/mp, iar cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat în Ungaria (+12,3% faţă de 2019), Olanda şi Germania (+10,81%, fiecare).Per total, anul trecut, preţurile locuinţelor au crescut în 21 dintre cele 24 de ţări analizate.