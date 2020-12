Peste 60.000 de imobile au fost vandute in noiembrie. Cu aproape 24.000 mai putine decat in octombrie

CITESTE SI:

Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare -cumparare, la nivel national, in luna noiembrie a acestui an este insa cu 11.823 mai mare fata de perioada similara a anului trecut.Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in noiembrie, in Bucuresti - 12.132, Ilfov - 5.498 si Cluj - 3.456.Judetele cu cele mai putine imobile vandute in aceeasi perioada sunt Caras Severin - 227, Olt - 233 si Calarasi - 278.Numarul ipotecilor, la nivel national, in luna noiembrie, a fost de 24.828, cu 6.656 mai mic fata de luna noiembrie 2019.Cele mai multe operatiuni de acest gen au fost inregistrate, luna trecuta, in Bucuresti - 7.307, Ilfov - 2.121 si Brasov 1.248. La polul opus se afla judetele Caras Severin - 51, Salaj - 53 si Harghita - 66.Judetele in care au fost vandute cele mai multe terenuri agricole in noiembrie sunt Galati - 438, Buzau - 406 si Dolj - 375.