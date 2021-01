Importanta contactului cu natura din jurul caselor noastre

Multi ani de cercetare au demonstrat ca petrecerea timpului in spatiul verde al parcurilor, gradinilor si padurilor este benefica pentru sanatatea psihica si mentala, inclusiv imbunatatirea starii noastre emotionale si concentrarii atentiei, dar si a longevitatii.Totusi, in multe orase, spatiul exterior - privat sau oferit de parcurile publice - vine cu un cost suplimentar alocat din bugetul contribuabililor. In cartierele sarace, chiar si parcurile sunt neamenajate corespunzator si neingrijite, ceea ce le face greu accesibile, chiar daca sunt aproape de blocurile cu apartamente.Oamenii considera natura un punct de atractie si nu ceva esential traiului armonios. Natura urbana nu este considerata la fel de importanta ca accesul la apa curenta sau energie electrica. In cartierele nou construite, se gasesc mai usor gradini publice, terase si balcoane amenajate cu verdeata, micro-parcuri cu spatii verzi la capatul blocurilor, chiar si copaci ce necesita ingrijire si investitie pe termen lung, lucruri ce spun multe despre bunastarea din acele cartiere (vezi in acest sens casele de vanzare din Otopeni ).Pentru unii, solutia la aceste probleme este data de mutatul in afara oraselor. Viata suburbana este mai ieftina, iar casele au gradina in fata si in spate, insa trebuie avute in vedere multe alte detalii, cum ar fi siguranta oferita de vecini sau proximitatea fata de structuri poluante precum soselele, aeroporturile sau cladirile de birouri. Nu este vorba atat de mult de cantitatea de spatiu verde, cat de calitatea sa.Spatiile verzi publice sunt intretinute din bugetul public, destul de scindat acum datorita cheltuielilor suplimentare aduse de pandemie. Vestea buna este ca unele orase au inceput sa prioritizeze accesul la spatiile verzi, urmand exemplul cartierelor rezidentiale construite in ultimii ani. Spatiile verzi si mini-parcurile dintre blocuri sunt uneori folosite drept spatii pentru aniversarile copiilor in aer liber sau mici evenimente artistice publice.Problema balcoanelor este la fel de controversata. Multe cartiere din Bucuresti si nu numai sunt formate din blocuri fara balcoane, iar nemultumirile locatarilor au dus la cresterea cererii pentru balcoane construite in noile cartiere de blocuri si case (cauta-le prin anunturi imobiliare ). Totusi, balconul creste costul de productie, micsoreaza spatiul locativ din interior si trebuie sa tina cont de legile urbanistice ale zonei respective.Cu siguranta avem nevoie de mai mult contact cu natura in viata noastra de zi cu zi. Insa acest lucru se poate rezolva si prin masuri mai accesibile: spatii deschise in jurul parcurilor pentru a fi vizibile si trecatorilor care nu au drum prin parc, mai multe flori si tufisuri ornamentale pe marginea strazilor si a trotuarelor, amenajarea eficienta a spatiilor verzi din jurul blocurilor. Persoanele ocupate, parintii ce iti cresc singuri copiii sau au mai multe locuri de munca - acestia nu pot trece zilnic prin parc daca acesta nu e chiar langa blocul lor, asa ca singurul contact cu natura este cel din drumurile lor zilnice - si asta contribuie la starea de bine.Aceasta pandemie a scos si mai mult la iveala nevoia noastra de acces la spatii deschise conectate la natura. Inca nu ne putem da seama de efectele reale asupra sanatatii noastre mentale a saptamanilor de stat incuiati in case, fara acces la parcuri sau paduri. Insa stim ca izolarea nu este benefica nimanui si ca efectele economice ale pandemiei au adus un stres suplimentar in vietile tuturor. Conectarea la natura poate ajuta la destresare si eliberarea tensiunilor psihice.