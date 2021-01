Intretinerea pardoselilor de terasa din WPC

*Pentru o curatare generala - recomandam aplicarea unei solutii de apa calda si detergent si curatarea cu o perie cu peri din plastic. Apoi se clateste cu apa curata.

*Pentru o curatarea profunda - se poate urtilza un aparat de spalare cu presiune. Retine ca un jet foarte puternic si localizat poate provoca deteriorari ale deck-ului. De aceea recomadam o distanta de aplicare a jetului de apa de cca. 30 cm. Apoi se aplica solutia de detergent si apa descrisa mai sus.

*La Deckexpert recomandam intervenirea pentru indepartarea petelor in primele zile de la observarea acestora.

*Utilizeaza un detergent special pentru decking nediluat.

*Foloseste local pentru curatarea petelor un burete abraziv. Retine ca este posibil ca finisajul sa se deterioreze local, dar diferentele rezultate se vor atenua in timp.

*Evita sa folosesti lopeti de metal, obiecte metalice contondente/ ascutite pentru indepartarea zapezii/ ghetii. Te poti ajuta de o lopata din plastic, iar astfel vei evita zgarierea sau spargerea deck-ului.

*Incearca sa eviti folosirea sarii sau a altor materiale corozive pentru a topi gheata. Poti folosi in schimb clorura de calciu.

Din acest motiv este necesar sa se curete periodic suprafata terasei. Curatarea materialului compozit este foarte usoara si nu necesita operatiuni complicate.Pardoselile de terase din WPC (lemn plastifiat - wood plastic composite) reprezinta o alternativa la deck-ul din lemn natural, fiind realizate dintr-un amestec de PVC pur, diverse particule din lemn si aditivi care stabilizeaza culoarea si "leaga" compozitia.Deck-ul din WPC are o buna stabilitate dimensionala, culoare uniforma, este rezistent la abraziune, iar dimensiunile placilor sunt generoase. De asemenea lamelele din WPC nu au noduri, au foarte bune proprietati anti-alunecare, sunt rezistente la umiditate si nu sunt atacate de insecte sau mucegai.Desi nu trebuie uleiat sau tratat in vreun fel, deck-ul din WPC necesita totusi o minima atentie cu privire la intretinere.Din acest motiv este necesar sa se curete periodic suprafata terasei. Curatarea materialului compozit este foarte usoara si nu necesita operatiuni complicate.Pastreaza deck-ul curat maturandu-l periodic. De 2 ori pe an este recomandat sa speli deck-ul cu o solutie de apa si detergent. Se recomanda ca acest lucru sa fie facut primavara si toamna.Deckexpert recomanda o curatare perioadica a deck-ului din wpc o data la 4-6 luni pentru a indeparta murdaria, noroiul, pamantul sau alte materiale organice care se aseaza de-a lungul timpului.Asigura-te ca operatiunea de curatare se realizeaza de-a lungul lamelelor de deck. Astfel eviti eventuale urme transversale pe lamele ce pot ramane de la perii.Pentru petele persistente cum ar fi grasimea sau uleiul - recomandam in principiu aceleasi tehnici precum cele prezentate mai sus. In plus:Pentru a pastra proprietatile anti-alunecare ale deck-ului din wpc recomandam indepartarea zapezii si a ghetii de pe suprafata. Astfel:Poate cea mai teribila problema a deck-ului compozit este formarea de mucegai care este foarte aderent pe suprafete si foarte greu de indepartat. In acest caz cea mai buna metoda este preventia - curatarea deck-ului in mod regulat si reducerea expunerii la umiditate constanta.Daca totusi mucegaiul a aparut se recomanda spalarea cu o solutie concentrata de detergent si apa si frecarea cu o perie mai abraziva. Un test pe o suprafata mai mica este bine venit.Deck-ul compozit este recunoscut in a retine caldura. Aceasta inseamna ca surse directe dau indirecte de foc, cum ar fi BBQ, gratare, seminee, pot deteriora iremediabil suprafata terasei. Asigurati-va ca nu exista surse de foc langa deck-ul din wpc!