Legea atractiei: trei lucruri pe care le poti face pentru a-ti duce la indeplinire obiectivele

gandesti in culori vibrante si imagini in miscare

sa te incluzi in imaginile create (tu esti personajul principal din propriul film, produs chiar de tine)

poti sa schimbi sau sa modifici ceea ce-ti imaginezi pana cand obtii imaginea perfecta

imagineaza-ti cu ajutorul simturilor: mirosul, auzul sau atingerea te vor ajuta in acest proces.

Cu totii suntem produsul gandurilor noastre. De altfel, gandurile si energiile sunt cele care creeaza continuu viata din jurul nostru. Daca vei invata sa iti gestionezi emotiile si sa-ti controlezi mintea, lucruri frumoase se vor intampla in jurul tau. Legea atractiei, manifestata corect, iti poate aduce jobul mult visat, afacerea pe care o gandesti de ani de zile sau partenerul potrivit. Spre exemplu, urmaresti de ceva timp sa iti cumperi un loc doar al tau, dar pandemia si efectele ei ne-au pus bete in roata tuturor. Cu toate astea, cauti apartamente de vanzare online si ai fost la cateva vizionari, iar cand te-ai asteptat mai putin, ai primit unda verde de la banca si ai gasit apartamentul visurilor tale. Legea atractiei tocmai ce si-a indeplinit misiunea, asa ca iata cateva idei despre cum functioneaza:Singurul care te impiedica sa-ti realizezi cele mai mari vise esti chiar TU! Secretul este sa iti dai voie sa visezi, indiferent de situatii sau circumstante. Imaginatia este prima care isi spune cuvantul, fiind instrumentul de baza al legii atractiei. Cu totii suntem capabili de imaginatie, pana si unele animale, a demonstrat stiinta, sunt creative, asa ca permite-ti sa visezi.Gandeste-te la locurile exotice pe care doresti sa le vizitezi sau la afacerea pentru care ai munci cu pasiune si daruire. Toate acestea pot sa fie realizate daca mai intai vor fi imaginate. Marii inventatori, ca Nikola Tesla, Einstein sau William Bell, au recunoscut de atatea ori ca prin puterea creativitatii au reusit sa aduca in planul fizic multe teorii si inventii, ajutand umanitatea si devenind printre cei mai de valoare oameni ai lumii.Jack Canfield, autorul cartii "Supa de pui pentru suflet", spunea ca sentimentul este, de fapt, cel care creeaza atractia, nu doar gandul si imaginea mentala. In tot acest proces, vizualizarea face diferenta. Aceasta este de fapt un gand foarte puternic, focusat pe imagini si, folosit corect, va genera emotii puternice. Mai mult chiar, intensitatea emotiilor atrage catre tine obiectivul dorit, pentru ca vizualizarea inseamna materializare.Atunci cand vizualizezi este bine sa:Foloseste-ti ideile pentru a-ti defini obiectivele, apoi prioritizeaza-le. Numai asa iti vei indeplini marile visuri. Trebuie sa fii constient ca toate acestea nu se intampla instant, cat ai bate din palme. Este nevoie de timp, rabdare si efort pentru a constientiza si a te angaja constructiv. Aloca-ti termene realiste si fii flexibil cu tine. Mai mult chiar, optimizeaza si ajusteaza atunci cand este necesar si nu iti plange de mila atunci cand simti ca greul te sufoca. Face parte din evolutia ta si ca sa obtii ceea ce iti doresti ai nevoie nu doar sa treci la actiune, ci si sa te responsabilizezi.Cand actionezi, vorbesti, gandesti si simti ca si cum iti traiesti deja visurile. Nu mai opune rezistenta si invita Universul sa fie partas la succesul tau.