Micul bloc de familie, fenomenul ilegal care a sufocat Bucurestiul

Micul bloc de familie, care apoi se vinde pe bucati

Cum a luat amploare

Casele istorice se darama sau sunt lasate in paragina

Potrivit avocatului specilizat in investitii imobiliare , Paul Dumbravanu, nu sunt putini cei care recurg la astfel de tertipuri ilegale, fapt care se vede prin sutele de procese care sunt pe rolul instantelor."In Sectorul 1, Bucurestii Noi, Damaroaia, acolo sunt probleme pentru ca este un mix. Acoloeste o zona de case iar, de cativa ani au inceput sa se dea autorizatii pentru constructii mai inalte decat casele respective. Acest lucru a determinat conflicte intre vecini, proprietari de noi case, de locuite intr-o zona fara inaltime mare si noii proprietari de blocuri, care creeaza o aglomerare urbana si o problema in zona respectiva", ne-a declarat avocatul Paul Dumbravanu.Potrivit lui, din aceasta cauza, se schimba tot mediul din zona respectiva, iar aici se refera si la strada, la spatiile de parcare."Multe dintre aceste proiecte sunt P+3, construite pe persoana fizica, cu solicitarea ca fac locuinta unifamiliala, urmand ca dupa aceea sa faca o dezmembrare si sa le vanda separat. Este important acest aspect pentru ca normele sunt diferite, ca idee de aglomerare. Locurile de parcare pentru o familie sunt mai putine decat daca ai avea mai multe familii in acel bloc", mai spune avocatul specializat pe imobiliare.Prin proiectarea respectiva, tu ai un anumit numar de locuri de parcare ca si aglomerare urbana de persoane, cu un anumit numar de locuri de parcare, care practic nu coincide cu ceea ce se va intampla in final."Adica in loc de patru persoane in toata casa, o sa ai patru familii, cu alte masini, si alte obiceiuri si alti vizitatori. Iar asta din cauza legislatiei cu privire la dezmembrarea cladirii care a fost aprobata initial ca unifamiliala pentru a o vinde apoi pe bucati", mai spune Dumbravanu.Avocatul nu poate spune cate astfel de cazuri sunt in Bucuresti, dar afirma ca sigur sunt cateva mii, care s-au strans de-a lungul ultimilor ani.Toate zonele acestea din sectorul 1 au fost impanzite pentru ca s-au daramat case vechi, istorice si apar dintr-o data bloculete P+3 sau P+4.In majoritatea situatiilor sunt construite de catre proprietari individuali pentru ei si familia lor extinsa."Genul acesta de locuinte , exista in fostele zone de case ale Bucurestiului. Adica, in zona Armeneasca, in Cartierul Evreiesc, chiar si zona din spatele Caii Victoriei spre Grivita. Zona dinspre Gara Obor, unde nu sunt atat de multe proiecte rezidentiale consacrate. Si atunci practic modalitatea a fost de ale permite contructia, desi aici sunt interdictii pe zone legate de zone protejate arhitectural", a mai declarat avocatul.Problema cu casele istorice a fost simpla. Le-au lasat sa se darame si ulterior au ajuns sa le reconstruiasca pastrand doar fundatia."Daca te uiti multe au doar fatada si atat. Spre exemplu, in zona Vasile Lascar, acolo sunt iarasi multe proiecte de case. Pe zona mai darapanata sunt cele mai tentante pentru ca se darama casele si ai motivul sa soliciti autorizatia de demolare si ulterior sa faci construictia noua deasupra", este de parere avocatul.Potrivit lui, nu se respecta nici o logica de arhitectura. "Nu ai nici un cap, nici o coada. Acolo se construieste de orice culoare, nu se respecta normele in vigoare", afirma el.Acesta este si unul dintre motivele care au starnit scandal intre Primaria Generala si primariile de sector, tunci cand a venit vorba de PUZ-uri.