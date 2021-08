Noi reglementări în contractul de închiriere. Riscurile proprietarilor şi cum sunt protejaţi locatarii de Codul civil

„Contractul de locaţiune se consideră încheiat îndată ce părţile au convenit asupra bunului şi preţului”, scrie în actul normativ. Nu e nevoie să mergem la notar și să autentificăm actul pentru a putea vorbi de un contract valabil, pur și simplu pentru că legea nu prevede această necesitate.“Legislația nu mai prevede obligația de a înregistra contractul la Fisc în 30 de zile de la închiriere, dar valabilitatea contractelor de închiriere nu este dată oricum de înregistrarea lor undeva. Mai mult, nu e obligatoriu nici să fie autentificate, dar cel care pierde cel mai mult dacă nu există deloc un contract este cel care închiriază”, potrivit avocatnet.ro.Practica a dovedit că existența unui contract de închiriere este utilă ambelor părți, în egală măsură. În felul acesta, sunt evitate și abuzurile proprietarului, dar și cele ale chiriașului.Cu toate acestea, în România, lipsa unui astfel de contract este un principiu încetățenit de ani de zile. Peste 80% dintre proprietățile închiriate nu sunt declarate. Și chiar dacă cei care obțin venituri din chirii nu mai au, din 2018, obligația de a înregistra contractele la Fisc, cei care obțin venituri din chirii sunt obligați să completeze declarația unică pentru impozitarea acestor venituri.Astfel, chiar dacă proprietarul nu mai este obligat să înregistreze contractul la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), "dacă nu o face, pe de o parte, pierde puterea de titlu executoriu pe care o are contractul, iar pe de alta, comite infracțiunea de evaziune fiscală, prin faptul că nu declară și, în consecință, nu-i sunt impozitate veniturile suplimentare rezultate din chirii", potrivit unei analize storia.ro.Spre exemplu, în urma cu 3 ani, mare parte din contractele declarate la Fisc erau pentru chiriaşi angajaţi în Ministerul de Interne, Justiţie sau Apărare pentru că aceștia au cheltuielile asigurate prin contractul de muncă. „Este o piaţă necontrolată, o piaţă în care nu se declară aceste contracte la Fisc”, a menționat consultantul imobiliar, Vlad Vlăsceanu.Proprietarii nu țin cont de riscuri pentru că vor avea de plătit prea mult statului din veniturile strânse de pe urma închirierii. Plus de asta, în cazul în care chiriaşul refuză să mai plătească chiria, singura modalitate de evacuare este un ordin pe care nu îl poate da decât instanţa.Pe aceasta cale, avocații și consilierii juridici îi sfătuiesc pe cei care închiriază locuințe să încheie întotdeauna contracte cu chiriașii lor, în care să prevadă, în litera legii, drepturile și obligațiile părților, cuantumul chiriei, perioada de închiriere etc. Contractul de închiriere poate să extindă drepturile locative, dar nu poate să reducă drepturile ca locatar.Prețul locațiunii este chiria și poate consta într-o sumă de bani sau în orice alte bunuri sau prestații, mai notează avocatnet.ro. Oricum ar fi, trebuie trecută în contract valoarea chiriei. Dacă se modifică, prin comun acord, valoarea acesteia, atunci trebuie făcut un act adițional la contract și precizată noua valoare.Dacă în contract nu se trece nimic referitor la perioada închirierii, chiriașul poate să iasă din înțelegere anunțându-l pe proprietar, cu puțin timp înainte (Codul civil prevede un termen de preaviz care nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei).În aceeași ipoteză, proprietarul poate să-l anunțe pe chiriaș că vrea să-i lase locuința liberă cu respectarea unui termen de preaviz, astfel:• 60 de zile, dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o lună sau mai mare;• 15 zile, dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este mai mic de o lună.Dacă a fost prevăzut un termen, e necesar ca în contract să fi fost prevăzut că proprietarul are dreptul să-l dea afară mai devreme pe chiriaș pentru a putea face acest lucru (evident, cu respectarea preavizului de 60 de zile, conform Codului civil).Codul Civil acordă protecție chiriașului, astfel încât "acesta să poată fi pus la adăpost de abuzurile sau pretențiile nejustificate ale proprietarului, iar echilibrul contractual dintre părți este obținut prin semnarea unui contract de închiriere, care clarifică raporturile chiriaș-proprietar și obligă la asumarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor".