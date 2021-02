Reducere substantiala de buget pentru Noua Casa. Vor fi doar 6.000 de beneficiari in 2021

"Plafonul din 2020 a fost 2 miliarde de lei, a fost aproape in totalitate subscris. Aproximativ 8.000 de garantii pentru Prima Casa/Noua Casa au fost date in 2020. Pentru 2021, plafonul este in scadere, la 1,5 miliarde lei. Estimam in jur de 6.000 de beneficiari ai programului Noua Casa, acest tip de garantie fiind dat tot prin Fondul National de Garantare", a declarat Cristian Paun.Pe de alta parte, presedintele FNGCIMM a subliniat ca, pentru acest an, s-a propus o diversificare a finantarii la nivel de IMM-uri."Pentru 2021, noi ne-am propus pe langa orientarea IMM-urilor catre capitalul care conteaza - care nu este cu siguranta nici autofinantarea si nici banul nerambursabil, ci capitalul din zona sistemului financiar-bancar - ne-am propus si o diversificare a finantarii la nivel de IMM-uri - pentru ca asta este o alta problema a IMM-urilor din Romania", a mai spus Paun.Ele se bazeaza foarte mult pe banci - cam atat, atunci cand se adreseaza surselor externe de finantare."Avem o extensie a programului IMM Invest pe agricultura care va contine si o componenta nerambursabila de 10% pana la un plafon maxim cam de 100.000 de euro pentru cei din pescuit si pentru cei din zona de productie primara agricola - si daca vorbim de cei care prelucreaza produse agricole, componenta nerambursabila de maxim 10% din valoarea finantarii poate sa mearga pana la 800.000 de euro", a mentionat Cristian Paun.