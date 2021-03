Noua Casa isi "deschide" usa pentru 2021. Ce rate si ce salarii minime trebuie sa aveti pentru a beneficia de un credit

Ce rate veti avea la cele trei tipuri de credit

Plafonul va fi distribuit cu acordul Ministerului Finantelor, urmand ca aplicatia informatica sa fie deschisa pentru cele 14 banci participante in program: BRD -GSG, BCR Banca Transilvania , CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Romaneasca, Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Vista Bank, Intesa Sanpaolo Bank si Alpha Bank. Programul Noua Casa isi pastreaza si in anul 2021 principalele avantaje majore, fata de orice alt credit ipotecar: avansul minim, dobanda avantajoasa si garantia de stat. Plafonul de garantare pe care il avem la dispozitie anul acesta va raspunde solicitarilor a peste 18.000 aplicanti in program", a declarat Dumitru Nancu, seful FNGCIMM.1) Garantie in nume si cont stat de pana la 60% pentru creditele pentru locuinte noi, de pana la 140.000 de euro. Avansul solicitat beneficiarului in cazul acestor credite este de 15%. Aici va trebui sa fiti atenti pentru ca orice casa care are pret mai mare de 450.000 de lei, va avea un TVA de 19%;2) Garantie in nume si cont stat de pana la 50% pentru credite pentru locuinte noi de pana la 70.000 de euro. Avansul solicitat beneficiarului in cazul acestor credite este de 5%;3) Garantie in nume si cont stat de pana la 50% pentru credite pentru locuinte vechi de pana la 70.000 euro. Avansul solicitat beneficiarului in cazul acestor credite este de 5%.Daca mergem pe primul model de credit, cel de 140.000 de euro, atunci cea mai mica rata pentru imprumutul respectiv este de 2.700 de lei si fluctueaza pana la 2.900 de lei, in functie de banca cu care ati ales sa finantati achizitia de locuinta.In aceste conditii pentru a va putea permite rata respectiva, venitul pe familie v-a trebui sa fie de minim 6.750 de lei, in conditiile in care banca va accepta un grad de indatorare de 40%. Pentru rata de 2.900 de lei, veniturile pe familie vor trebui sa mai creasca cu cel putin 500 de lei si sa ajunga la un minim de 7.250 de lei.Calcul de mai sus s-a facut pe o valoare a locuintei de 683.000 de lei si o valoare a creditului de 580.000 de lei, cu un avans obligatoriu de 15%, pe o perioada de 30 de ani, la un curs valutar de 4,88 de lei pentru euro.In cazul unui credit de 70.000 de euro (341.000 de lei), avansul minim va fi de 5%, adica de putin peste 17.000 de lei. Aici rata va fi intre 1.500 si 1.620 de lei, in functie de banca pe care o alegeti. Venitul minim pe familie in acest caz va trebui sa fie de 3.750 de lei pentru a va incadra la cea mai mica rata si de 4050 de lei pentru a putea fi eligibil si pentru creditul cu cea mai mare rata.Am mai luat in calcul si un credit pentru o locuinta aflata la limita dintre cele doua TVA-uri aplicate pentru locuinte, adica una de 90.000 de euro (439.200 de lei). Pentru aceasta va trebui sa aveti un avans de aproape 66.000 de lei, creditul acordat de banca fiind de 373.000 de lei.Iar pentru acesta, cea mai mica rata va fi de 1.735 de lei si se duce pana la 1.865 de lei pentru un credit pe 30 de ani. Veniturile minime necesare pentru a acoperi un grad de indatorare de 40%, adica cei 1.735 de lei, ar trebui sa fie de minim 4.350 de lei. In schimb, pentru a acoperi rata cea mai mare salariile cumulate vor trebui sa fie aproape de 4.700 de lei.