O noua bula imobiliara ar putea ameninta Europa. Cum au evoluat preturile locuintelor in timpul pandemiei

De exemplu, inainte, in Stockholm, cu cat te indepartai de centrul orasului, cu atat casele deveneau mai ieftine. Dar acest lucru s-a schimbat. Saptamana trecuta, doua proprietati din anii 1930 din suburbia Sodra Ă„ngby, au fost listate pentru 1,4 milioane de euro fiecare. In Hasselby, la marginea nord-vestica a orasului, o casa cu vedere la lac a fost listata la 1,5 milioane de euro.Preturile medii ale proprietatilor in Suedia au crescut cu 19% in ultimele 12 luni, potrivit unui raport recent. Scumpirea este mai accentuata pentru case decat pentru apartamente - 23 la suta fata de 12 la suta.Situatia din Suedia este ilustrativa pentru o tendinta mai larga ce are loc in toata Europa, care i-a luat prin surprindere pe factorii de decizie politica.Cand a inceput pandemia, observatorii pietei au presupus, in general, ca preturile locuintelor vor ramane stabile in cel mai bun caz si ar putea chiar sa scada pe masura ce incetinirea economica se inrautateste. Dar asta nu s-a intamplat.Intrucat cetatenii au fost inchisi in case, incapabili sa cheltuiasca bani pentru restaurante sau calatorii, atentia multor oameni s-a mutat pe modernizarea spatiului de locuit.Acest apetit pentru un apartament mai mare sau, in mod ideal, o casa, a determinat cresterea preturilor medii pe o serie de piete imobiliare , mai ales in parti din Europa Centrala si de Nord, arata datele.In Olanda, preturile au crescut cu 15% in ultimul an, in timp ce in Austria cresterea a fost de 12%. In Germania, preturile au crescut cu 11%, iar in Marea Britanie, cu 10%.Banca elvetiana UBS a evidentiat orasele Munchen, Frankfurt, Paris si Amsterdam ca fiind expuse riscului de bule pe piata imobiliara, iar Stockholm si Londra par a fi supraevaluate.In acelasi timp, multe banci centrale nationale au continuat sa arunce mai mult combustibil pe foc, mentinand ratele dobanzilor la valori minime record pentru a ajuta companiile sa supravietuiasca.Acest lucru a contribuit, de asemenea, la ieftinirea costurilor de imprumut pentru familiile care doreau sa-si indeplineasca visul de a cumpara o casa.Ingrijorarea este acum ca, pe masura ce economiile isi revin, bancile centrale vor trebui sa creasca ratele dobanzii pentru a inabusi cresterea, iar cumparatorii de case s-ar putea gasi cu datorii pe care nu le pot plati. Daca ar restrange apoi cheltuielile, asta ar afecta redresarea economiei. Daca trebuie sa-si vanda noile case, asta ar duce la o bula imobiliara."Au existat evolutii surprinzatoare in ceea ce priveste preturile locuintelor din ultimele 12-15 luni. Nu am experimentat o pandemie in timpurile moderne, asa ca nu am stiut cum va merge si acum putem vedea ca preturile cresc nu doar in Suedia, ci in multe tari similare, cum ar fi Franta si Marea Britanie si asa mai departe", a declarat Cecilia Skingsley, viceguvernator al bancii centrale suedeze, Riksbank.Una dintre primele banci care a inceput sa retraga din masurile de stimulare a fost banca centrala a Islandei, care saptamana trecuta si-a majorat dobanda cu 0,25 puncte procentuale la 1 la suta.Si alte banci centrale din Europa constata cresterea costului caselor.In analiza stabilitatii financiare din mai, Banca Centrala Europeana a spus ca, desi cresterea preturilor locuintelor a variat in cele 19 tari care utilizeaza euro, preturile au fost pe o tendinta ascendenta."Cresterea preturilor locuintelor ramane dinamica, dar riscurile unei corectii a preturilor raman ridicate", a spus BCE Agentiile de supraveghere financiara, care in multe natiuni europene au responsabilitatea stabilitatii financiare, urmaresc, de asemenea, cu atentie lucrurile.In Suedia, la inceputul pandemiei, autoritatea financiara a permis detinatorilor de ipoteci sa intrerupa platile obisnuite pe care trebuie sa le efectueze pentru imprumuturile lor. Aceasta optiune va fi eliminata pe 31 august. "Riscurile cresc si nu credem ca exista un motiv bun pentru a mentine relaxarea", a declarat un oficial suedez.In Marea Britanie, o reducere fiscala introdusa in iulie 2020 pentru achizitiile de locuinte va fi eliminata treptat de la 30 iunie anul acesta.Economistii considera ca problemele pot fi evitate, cu o administrare corecta din partea bancilor centrale, a autoritatilor de supraveghere financiara si a parlamentarilor, dar multi sunt tot mai ingrijorati de riscurile pentru anul urmator, noteaza Economedia