Piata imobiliara este in continua crestere. Cum a ajuns un apartament cu 3 camere mai scump decat o vila cu 4 camere si curte generoasa

Preturile in Bucuresti au crescut atat de mult incat un apartament mediu de 3 camere (75-80 de metri patrati) din Sectorul 3 a ajuns sa valoreze cat o vila intr-un duplex de 4 camere cu 200 de metri patrati de curte in Tunari, cea mai scumpa zona din jurul Capitalei.Cu toate acestea, analistii spun ca nu este vorba despre nici o bula imobiliara, dar cred ca acest trend de majorare a preturilor se va mai pastra inca cel putin un an, desi nu prea are sustinere, din anumite puncte de vedere. "Noua casa" joaca si ea un rol important in cresterea artificiala a preturilor."Programul "Noua casa" mai sustine un pic trendul de crestere chiar daca s-a mai marit avansul. Factorii de influenta sunt combinati, unii actioneaza in sensul scaderii cererii, altii actioneaza in sensul cresterii cererii. Din acest motiv este foarte greu de prezis ce se va intampla. Exista aceasta opinie cum ca preturile sunt supraevaluate dar pana la urma sunt supraevaluate cu ce? Totul face parte din jocul cererii si ofertei", ne-a declarat declarat Alexandra Smedoiu, presedinte CFA Romania, asociatia analistilor financiari certificati CFA.Potrivit ei, programul Prima Casa va sustine piata imobiliara tocmai prin faptul ca s-a marit plafonul prin care se percepe TVA de 5% pentru propritatile vandute cu o valoare de pana in 140.000 de euro, nu 450.000 de lei cum era inainte."Piata imobiliara este una in care este o cerere nesatisfacuta si in care poti obtine profituri uriase daca costurile constructiilor au ramas relativ constante. Ca sa fim corecti a fost o perioada in care costurile de constructie au crescut foarte mult, cand am avut si inflatie si o lipsa de forta de munca si costurile chiar cresteau vertiginos pe segmentul acesta de constructii. Dar acum mi se pare ca s-au stabilizat si nu poti sa mai pui acest factor de majorare a pretului final la apartamente pe seama costurilor de constructie", mai spune ea.In momentul de fata, exista dezvoltatori care vand apartamente de 3 camere cu o suprafata utila de 75-80 de metri patrati la preturi de peste 100.000 - 110.000 euro in zone care nu sunt nici centrale si nici ultracentrale ale Bucurestiului. Acestea sunt mai scumpe decat unele case din Tunari, vile in regim duplex care au peste 100 de mp, cu patru camere si o curte generoasa de peste 200 mp.O alta strategie a dezvoltatorilor imobiliari este sa puna poze cu apartamente nefinalizate la preturi relativ mici sau decente. Luand tot exemplul apartamentului de 3 camere, acesta este plasat cu un anunt de 85-90.000 de euro, dar pretul nu este cu TVA. Mai mult, daca vrei si loc de parcare te mai costa intre 3.500 si 4.500 de euro, iar toata aceasta "super-oferta", daca dai cash 80% din bani. Daca vrei in schimb, sa cumperi apartamentul cu credit, atunci pretul lui mai creste cu inca 3.000 -5000 de euro. In general acestea sunt proiecte neterminate, dar care dupa spusele dezvoltatorului au termen de finalizare in lunile urmatoare sau "sunt gata, dar mai au nevoie de niste finisaje".O alta "facilitate" oferita de dezvoltator este cea a etajului la care se afla locuinta. Daca vii cu banii cash atunci iti poti alege un apartament la etajele inferioare, daca nu, atunci va trebui sa te multumesti cu cele de la ultimele etaje.In zona centrala a Bucurestiului pretul unei locuinte de 80 mp poate ajunge si la 2.000 de euro/mp, doar pentru ca mai ai o mica terasa si esti la 10-15 minute de km 0 al Capitalei.Analistii financiari CFA cred ca activele financiare sunt supraevaluate, dar acestia fac aceasta apreciere cu privire la valoarea lor intrinseca, adica legat de costul de constructie si alti astfel de factori."In ceea ce priveste evolutia pe preturi, aici raspunsurile lor sunt foarte impartite unii cred ca nu vor mai creste foarte mult, altii cred ca evolutia este foarte incerta. In schimb exista un consens pe cresterea cererii pe rezidential ca urmare a coronavirusului", ne-a declarat Alexandra Smedoiu, presedinte CFA Romania.Piata imobiliara este una care sufera de un diferential de timp fata de restul economiei pentru ca majoritatea proiectelor au un ciclu lung de fabricatie, de aceea unele proiecte care se fac acum au finantari care au fost obtinute in urma cu doi-trei ani de zile sau au fost aprobate atunci."Mesajele care nu au venit catre noi de la dezvoltatori imobiliari sunt ca majoritatea apartamentelor pe care ei le au sunt prevandute sau vandute, adica sunt intr-un procent destul de mare achizitionate cat sa nu le faca probleme de lichiditate proiectelor", mai spune Smedoiu.Foarte multa lume se uita in continuare la imobiliare ca fiind o investitie pentru ca asta pentru ca randamentele la depozitele bancare sunt foarte mici in timp ce activele imobiliare au o crestere destul de mare de la un an la altul."Iar in conditiile in care exista lichiditate pe piata, lumea vrea sa investeasca in ceva sigur. Mai mult, in conditiile pandemiei sunt foarte multi romani care cred ca este mai bine sa stea in propriul apartament si sa detina respectivul apartament decat sa locuiasca cu chirie ", mai spune sefa analistilor financiari din Romania.