Cum actioneaza mafia dezvoltatorilor imobiliari rau intentionati: "80% din parcarile subterane ale blocurilor noi sunt ilegale"

Legislatie permisiva si constructori smecheri

Potrivit lui Paul Dumbravanu, avocat specializat in investitii imobiliare , 80% dintre parcarile din blocurile noi construite in Capitala (desi nu este exclus ca proportia sa fie la fel si in restul marilor orase), nu au autorizatie ISU si sunt ilegale."Autorizatia ISU pentru parcari este o alta mare problema care apare la noile constructii de blocuri. Sunt foarte multe situatii in care exista locuri de parcare, in fapt. In subsol se parcheaza masini, dar nu au autorizatie pentru parcare respectivele subsoluri", a explicat avocatul Paul Dumbravanu.In mod normal pentru ca sa poti sa creezi locuri de parcare la subsol, trebuie sa ai autorizatie pentru cladirile care au o suprafata mai mare de 200 de metri patrati la parter."Ei ce fac? Practic, nu creeaza locuri de parcare individuale, ci raman in devalmasie, isi impart locurile de parcare in fapt, dar in drept ele nu exista. Exista doar delimitate ca si subsol. Altfel, ar trebui sa aiba toate normele, care costa destul de mult, si implementarea lor, cu incendiu si altele", ne-a mai spus avocatul.Potrivit specialistului, este o chestiune foarte grava pentru ca sunt pericole de incendiu si de tot ce inseamna parcarea unor masini intr-un subsol care nu este aprobat pentru a stinge incendii."Aici cred ca se apropie de 80% din locurile din cladirile noi care nu sunt autorizate. Deci este o proportie incredibil de mare. Si asta, dintr-un considerent de costuri creeaza subsoluri de genul asta, le impart si parcheaza masinile acolo, dar nu au autorizatie", afirma Dumbravanu.Cum se face asta? Aici este o problema de lege pentrru ca ISU emite un aviz de principiu la momentul in care se construieste, prin care pune in vedere beneficiarului ce ar trebui sa faca pentru a i se emite autorizatia."Aici procesul ramane la nivel de aviz, nu mai depune pentru autorizatoie, dar receptia se face in baza avizului. Ori, daca i s-ar conditiona receptia la terminarea lucrarilor de autorizatia ISU, adica la terminarea lucrarilor sa ai deja toate autorizatiile si sa fie instalate toate cele din subsol pentru parcare, atunci s-ar termina toata scmecheria asta", a mai spus avocatul.Pana atunci functioneaza si lasa sa fie parcare, dar nu are autorizatie."O alta speta de care m-am lovit chiar anul acesta este una in care parcarea blocului a fost transformata in spatiu comercial . Adica au facut pe locurile de parcare sala de fitness, fara ca blocul sa aiba alte locuri de parcare" a mai afirmat avocatul.