Piata imobiliara in 2021: statistici, preturi si prognoze

"Pe parcursul anului 2020 au fost tranzactionate in total 602.805 de imobile, cu 62.625 mai mult fata de 2019. Atat in 2019 cat si in 2020, cele mai multe vanzari s-au inregistrat in luna octombrie (58.334 - in 2019 si 83.675 - in 2020). Cele mai putine contracte de vanzare-cumparare au fost inregistrate in ianuarie 2019 - 30.733 si aprilie 2020 - 27.021", precizeaza ANCPI.Din totalul de locuinte tranzactionate in anul 2020, peste 100.000 sunt in capitala, iar altele circa 54.000 in Ilfov.Potrivit tendintelor inregistrate in ultimii ani, este de asteptat ca in luna ianuarie sa se inregistreze o scadere a numarului de tranzactii, comparativ cu luna decembrie a anului precedent.O crestere de circa 5% s-a inregistrat si la capitolul locuintelor noi terminate. Datele Institutului National de Statistica disponibile pentru acest segment arata ca in perioada ianuarie - septembrie 2020 au fost finalizate 48.490 de locuinte, in crestere cu 2.053 fata de perioada corespunzatoare a anului precedent.Pe parcursul anului 2020, in principalele orase din tara s-a inregistrat o crestere de preturi cu procente intre 1% si 8%. Cele mai scumpe locuinte raman in continuare cele din Cluj-Napoca. De altfel, in Cluj s-a inregistrat si cea mai mare crestere a preturilor din piata imobiliara. La inceputul anului 2020 preturile erau cu circa 7%-8% mai mici fata de in prezent. Cu toate acestea, inceputul anului 2021 a adus o usoara scadere a preturile in Cluj, comparativ cu finalul anului precedent. Datele Flatfy.ro arata ca in luna ianuarie 2021 o locuinta in Cluj avea un pret mediu de 1.325 euro/mp, in scadere de la circa 1.400 euro/mp.In schimb, in capitala si imprejurimi, pretul mediu a crescut in cazul ansamblurilor rezidentiale noi si a scazut pentru locuintele situate in blocuri vechi. In luna ianuarie 2021 pretul mediu pentru apartamente de vanzare in Bucuresti a ajuns la 1.072 euro/mp, respectiv 1.021 euro/mp la locuintele noi.Cele mai cautate locuinte raman in continuare apartamentele cu doua camere. Daca acesta este situat intr-un ansamblu rezidential nou are un pret mediu cu peste 100 de euro mai mult per metru patrat, in comparatie cu cele situate in blocuri vechi. "Peste 300 de ansambluri rezidentiale noi ofera spre vanzare apartamente de vanzare Bucuresti ", arata datele site-ului Korter.ro.Cele mai ieftine locuinte sunt in continuare studiourile, garsonierele si apartamentele cu o camera. Acestea au o trecere buna in special in randul studentilor si al tinerilor. Pe categoria garsoniere de vanzare Bucuresti de pe site-ul Flatfy sunt listate peste 10.000 de anunturi de vanzare/cumparare.In cadrul noilor ansambluri rezidentiale construite in capitala, pretul la garsoniere incepe de la 18.000 euro.La polul opus, cea mai scumpa locuinta din Romania este vanduta in capitala, iar pretul acesteia este de 1,8 milioane de euro.Potrivit Korter.ro, cele mai scumpe locuinte din Bucuresti sunt situate in Sector 2. Pretul mediu de aici este de 1.265 euro/mp, urmatoarele din top trei fiind Sector 1 si 3 - ambele cu o valoare de circa 1.150 euro/mp.In luna ianuarie 2021, doar in Sectoarele 5 si 6 se inregistreaza o medie a preturile sub 1.000 de euro/mp.La nivel national, dupa Cluj, cele mai scumpe apartamente de vanzare sunt in Timisoara si Bucuresti. Topul este completat de Constanta, Craiova, Iasi si Brasov.Cele mai mari pierderi de pe piata imobiliara din Romania s-au consemnat in randul chiriilor. Dupa ce pandemia de coronavirus i-a fortat pe multi studenti sa revina in orasele natale, multe locuinte au ramas neocupate, fortand proprietarii chiar sa scada din suma solicitata.Inceputul anului nu aduce mari schimbari, oferta fiind in continuare mai mare decat cererea, insa este de asteptat ca cel tarziu din toamna lucrurile sa se inverseze. Inceputul noului an universitar ar trebui sa ii regaseasca pe studenti la cursuri, iar asta va face ca cererea de chirii sa creasca din nou, atat in Bucuresti cat si in restul centrelor universitare (Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara).