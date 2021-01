Pandemia a ajutat piata imobiliarelor din Romania. Locuintele s-au scumpit serios in 2020

In Bucuresti, preturile locuintelor sunt pre crestere

Brasov, majorare de aproape jumatate de procent

Cluj-Napoca a ramas la aceleasi preturi

In Constanta preturile au scazut

Iasi, cea mai mare crestere

Timisoara, crestere nesemnificativa

"In ciuda provocarilor ridicate de epidemia de COVID-19, pretentiile vanzatorilor au revenit pe o traiectorie ascendenta in ultima parte a anului trecut, acestea fiind, in momentul de fata, cu 2,2% mai mari comparativ cu inceputul lui 2020. Putem spune ca 2020 a fost un an bun pentru piata imobiliara. Cererea s-a mentinut la nivel ridicat in special in a doua jumatate a anului. Diferente anuale pozitive pot fi observate in toate cele sase centre regionale monitorizate constant de Imobiliare.ro, in fruntea clasamentului scumpirilor situandu-se, si de data aceasta, Cluj-Napoca, in vreme ce Bucurestiul se afla la polul opus", arata Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.In cel mai mare oras al tarii, preturile locuintelor au ajuns la o medie de 1.425 de euro pe metru patrat util in decembrie 2020, in crestere cu 1,8% fata de finele lui noiembrie (cand costau 1.400 de euro pe metru patrat).Comparativ cu inceputul anului trecut, apartamentele din Capitala se situeaza la o diferenta de 0,8% (fata de o valoare de 1.413 euro pe metru patrat util). Tendintele de crestere consemnate pe cele doua segmente majore de piata au fost destul de apropiate: locuintele din blocurile vechi s-au apreciat cu 0,6% in decursul a 12 luni, de la 1.343 la 1.351 de euro pe metru patrat.Apartamentele noi, pe de alta parte, au ajuns, la finele lui 2020, la un pret de 1.481 de euro pe metru patrat util, in conditiile unei cresteri anuale de 1,3% (de la 1.462 de euro pe metru patrat util).In orasul de la poalele Tampei, preturile locuintelor au atins o medie de 1.236 de euro pe metru patrat in decembrie 2020, in crestere cu 0,4% fata de noiembrie (de la 1.231 de euro pe metru patrat) si, respectiv, cu 4,9% fata de inceputul anului (cand se situau la 1.178 de euro pe metru patrat).Unitatile locative vechi au ajuns la o valoare de listare de 1.202 euro pe metru patrat util, in conditiile unui avans de 5,1% la 12 luni (de la 1.144 de euro pe metru patrat). Locuintele noi, pe de alta parte, au consemnat o crestere de 5,7% in perioada analizata, de la 1.229 la 1.299 de euro pe metru patrat.Si in 2020, capitala Transilvaniei a consemnat, dintre marile centre regionale, cea mai semnificativa marja de crestere a preturilor apartamentelor. In decembrie, Indicele Imobiliare.ro s-a mentinut aici la nivelul din noiembrie, respectiv 1.840 de euro pe metru patrat, insa in conditiile unui avans de 7,5% fata de inceputul anului (cand pretentiile vanzatorilor se situau la 1.712 euro pe metru patrat).Apartamentele vechi din oras au ajuns la o valoare de 1.795 de euro pe metru patrat, ceea ce echivaleaza cu un plus de 3,2% la 12 luni (de la 1.739 de euro pe metru patrat). Pe de alta parte, locuintele nou-construite au inregistrat, in aceeasi perioada, o crestere semnificativ mai mare, in cuantum de 11,5%, de la 1.691 la 1.886 de euro pe metru patrat.In orasul de la malul marii, suma medie solicitata pentru un apartament s-a diminuat cu 1% pe parcursul lui decembrie 2020 (de la 1.253 la 1.240 de euro pe metru patrat util), dar s-a majorat cu 2,5% la 12 luni (de la 1.210 euro pe metru patrat util).Apartamentele vechi din Constanta se situau la un nivel de pret de 1.241 de euro pe metru patrat util la sfarsit de an, in crestere cu 2,6% fata de inceputul acestuia (cand ajungeau la 1.209 euro pe metru patrat). Locuintele noi din oras au cunoscut un avans asemanator in perioada analizata, anume 2,5%, de la 1.212 la 1.242 de euro pe metru patrat util.In capitala Moldovei, apartamentele au consemnat o crestere de pret de 1,9% in decembrie 2020, de la 1.080 la 1.100 de euro pe metru patrat util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro; fata de inceputul anului, insa, cand locuintele se tranzactionau cu 1.037 de euro pe metru patrat, avansul se cifreaza la 6,1%.In orasul din nord-estul tarii, apartamentele din blocurile vechi s-au apreciat cu 4,9% pe parcursul lui 2020, de la 1.049 la 1.100 de euro pe metru patrat util. In acelasi timp, locuintele din cadrul noilor ansambluri rezidentiale au consemnat o crestere de 6,8%, de la 1.029 la 1.099 de euro pe metru patrat.In orasul de pe Bega, asteptarile vanzatorilor de apartamente s-au majorat cu 0,4% in decembrie fata de noiembrie (de la 1.287 la 1.292 de euro pe metru patrat util), in vreme ce, la 12 luni, avansul a fost de 1,5% (de la 1.273 de euro pe metru patrat util).Cu un pret mediu de 1.297 de euro pe metru patrat, locuintele vechi din oras sunt, in prezent, cu 2% mai scumpe decat in urma cu un an (cand costau 1.272 de euro pe metru patrat). Apartamentele nou-construite, pe de alta parte, au consemnat o scadere usoara la 12 luni, de 0,4% mai exact, de la 1.276 la 1.271 de euro pe metru patrat util.