ANALIZA: Cum evolueaza preturile locuintelor in starea de urgenta

Cum au evoluat preturile in marile orase

Evolutia preturilor in resedintele de judet

Cererea si achizitiile de imobile

Si oferta noua a crescut din mai

Preturile solicitate pentru proprietatile rezidentiale din Romania ( apartamente , dar si case) au tins sa se stabilizeze in perioada iulie-septembrie, potrivit Imobiliare.ro"Datele centralizate de Analize Imobiliare indica faptul ca preturile solicitate pentru proprietatile rezidentiale din Romania (apartamente si case) s-au stabilizat in perioada iulie-septembrie, consemnand o crestere usoara, de 0,3%, fata de trimestrul anterior. In mod similar, preturile de tranzactionare ale locuintelor au cunoscut un avans de doar 0,1% in al doilea trimestru, conform Institutului National de Statistica. Preturile cerute pentru proprietatile rezidentiale din Romania au fost cu 4,6% mai mari in al treilea trimestru fata de anul trecut, in scadere de la 7,6% trimestrul anterior, iar preturile tranzactiilor au crescut cu 6,6%, comparativ cu 8,1% in al doilea trimestru. Cresterea medie anuala a preturilor locuintelor in UE a fost de 4,7%", a declarat Dorel Nita, Head of Data & Research, Imobiliare.roIn primul trimestru al anului in curs, spre sfarsitul caruia au inceput sa se resimta primele efecte ale pandemiei, preturile locuintelor nu erau afectate, acestea majorandu-se cu 2,7%. Ca urmare a dificultatilor aparute in concretizarea unei tranzactii imobiliare cata vreme au functionat restrictiile de circulatie, pretentiile vanzatorilor de locuinte inregistrau, in urmatoarele trei luni, un recul de 1,7%. Data fiind inertia pietei imobiliare, este semnificativ ca aceasta a revenit atat de rapid pe o traiectorie (usor) ascendenta - chiar daca avansul nu a fost unul de proportii, el ramane, totusi, sugestiv. Marjele trimestriale de crestere din ultimii sase ani s-au mentinut, per ansamblu, sub pragul de 5%, iar majorari de sub 0,5% au mai fost consemnate in T2 2019 (+0,38%), in T1 2015 (+0,17%), dar si in T3 2014 (+0,19%).Din cele 11 orase cu peste 200.000 de locuitori analizate, sase au consemnat cresteri ale sumei medii solicitate la vanzarea unui apartament, in vreme ce in alte patru au avut loc scaderi, iar un centru regional a fost caracterizat de o tendinta de stagnare.Mai exact, pretentiile vanzatorilor s-au majorat in Craiova (+1,3%, pana la 1.170 de euro pe metru patrat), Iasi (+1%, pana la 1.070 de euro pe metru patrat), Ploiesti (+1,1%, pana la 940 de euro pe metru patrat), Cluj-Napoca (+0,4%, pana la 1.800 de euro pe metru patrat util), Constanta (+0,3%, pana la 1.240 de euro pe metru patrat) si, respectiv, Brasov (+0,2%, pana la 1.200 de euro pe metru patrat).Tendinta de crestere a fost, deci, mai accentuata in orasele cu un nivel mai redus al preturilor medii (sub 1.200 de euro pe metru patrat). Pe de alta parte, preturile s-au mentinut constante in Galati (la la 950 de euro pe metru patrat), dar s-au diminuat usor (cu mai putin de 1%) in Bucuresti (-0,8%, pana la 1.440 de euro pe metru patrat), Timisoara (-0,5%, pana la 1.270 de euro pe metru patrat), Oradea (-0,5%, pana la 1.040 de euro pe metru patrat) si Braila (-0,5%, pana la 860 de euro pe metru patrat).La fel ca in ultimele trei trimestre, nici unul dintre marile centre regionale ale tarii nu a intrat, in T3 2020, in clasamentul resedintelor de judet cu cele mai semnificative scumpiri de pe segmentul apartamentelor. Astfel, cea mai mare majorare de pret din perioada analizata, respectiv 4,2%, a avut loc in Targoviste, pana la o medie de 770 de euro pe metru patrat util.Cu un avans de 3,7%, pana la 780 de euro pe metru patrat util, Drobeta Turnu-Severin ocupa pozitia secunda in top, urmata fiind de Vaslui (+3,6%, pana la 860 de euro pe metru patrat), Giurgiu (+3,2%, pana la pana la 630 de euro pe metru patrat) si, respectiv, Miercurea-Ciuc (+2,6%, pana la 1.030 de euro pe metru patrat)."Dintre resedintele de judet analizate, au existat si cateva care au consemnat scaderi de pret trimestrul trecut - variatiile negative nu au fost, insa, substantiale, ci s-au situat, fara exceptie, sub pragul de 2%. Pe primul loc in clasamentul ieftinirilor se situeaza Tulcea, cu un minus de 1,5% (pana la 1.000 de euro pe metru patrat util), aceasta fiind urmata de Sfantu Gheorghe (-1,2%, pana la o medie de 870 de euro pe metru patrat), Resita (-0,9%, pana la 580 de euro pe metru patrat), Bucuresti (-0,8%), dar si Braila (-0,5%)", spun reprezentantii Imobiliare.ro.Dupa scaderea consemnata in T2 2020, pe fondul situatiei din domeniul sanitar, cererea pentru proprietati rezidentiale a revenit pe crestere in perioada iulie-septembrie. Astfel, aproximativ 154.500 de potentiali cumparatori au cautat, pe Imobiliare.ro, apartamente si case in cele mai mari sase centre regionale ale tarii - in crestere cu circa 14% fata de cele trei luni anterioare. Cu toate acestea, fata de perioada similara a anului 2019 poate fi observata inca o diferenta negativa, respectiv -12%.O analiza a evolutiei cererii de locuinte din marile centre regionale din ianuarie pana in septembrie 2020 releva ca acest indicator a fost afectat, intr-adevar, de masurile luate de autoritati ca reactie la noul coronavirus, dar si ca el si-a revenit, in destul de buna masura, dupa trecerea la starea de alerta. In toate marile centre regionale ale tarii, interesul pentru apartamente si case disponibile spre vanzare a atins punctul minim in aprilie (luna petrecuta integral sub imperiul starii de urgenta), insa s-a majorat vizibil din luna mai.La nivelul lunii septembrie, Capitala recuperase aproximativ 85% din volumul initial al cererii, in vreme ce Timisoara se situa la putin peste 80%, Brasovul, Iasiul si Constanta depaseau pragul de 70%, iar Cluj-Napoca ajungea la aproape 65%.Si datele publicate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) si centralizate de Analize Imobiliare releva, ca urmare a "relaxarii" restrictiilor impuse de autoritati in cadrul starii de urgenta, confirmarea tendintei de revenire a activitatii de tranzactionare de pe piata imobiliara autohtona - aceasta constand nu doar intr-o stabilizare, ci chiar intr-o usoara crestere comparativ cu rezultatele consemnate in 2019. Astfel, numarul achizitiilor de imobile releva o scadere anuala de 1,5% in iulie, spre deosebire de un avans de 1,5% in august si, respectiv, un plus de 2,4% in septembrie.Ca efect (probabil) al acumularii mai multor proprietati disponibile spre vanzare in perioada starii de urgenta, oferta totala de apartamente si case construite inainte de anul 2000 scoase la vanzare in cele sase mari centre regionale ale tarii a fost, trimestrul trecut, usor mai mare decat cea consemnata in perioada similara a anului anterior - este vorba despre o diferenta anuala de 2,4% la nivelul oraselor monitorizate constant de Imobiliare.ro si Analize Imobiliare.La fel ca in cazul cererii, o analiza a evolutiei ofertei de apartamente si case scoase pentru prima data la vanzare din ianuarie pana in septembrie 2020 releva un puternic impact al masurilor luate in domeniul sanitar - urmat, insa, de o ameliorare sensibila dupa eliminarea restrictiilor de circulatie. La inceputul toamnei, oferta noua din piata se situa, comparativ cu luna ianuarie, la acelasi nivel in Capitala, dar era mai mare in Brasov, Cluj-Napoca si Constanta si, dimpotriva, mai mica in Iasi si Timisoara.