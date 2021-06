ANALIZA Cu cat s-au scumpit apartamentele in Romania in ultimii 3 ani. Cine a investit in Brasov a dat lovitura

Cum au crescut preturile apartamentelor in marile orase

BUCURESTI

Apartamente noi 2018: 1.389 euro/metru patrat

Apartamente noi 2021: 1.543 euro/metru patrat

BRASOV

Apartamente noi 2018: 1.054 euro/metru patrat

Apartamente noi 2021: 1.474 euro/metru patrat

CLUJ NAPOCA

Apartamente noi 2018: 1.492 euro/metru patrat

Apartamente noi 2021: 1.921 euro/metru patrat

CONSTANTA

Apartamente noi 2018: 1.152 euro/metru patrat



Apartamente noi 2021: 1.283 euro/metru patrat

IASI

Apartamente noi 2018: 1.029 euro/metru patrat



Apartamente noi 2021: 1.068 euro/metru patrat

TIMISOARA

Apartamente noi 2018: 1.184 euro/metru patrat



Apartamente noi 2021: 1.335 euro/metru patrat

In aceste conditii, o garsoniera de 30 de metri patrati s-a scumpit, in medie, cu 6.000 de euro, un apartament de 2 camere de 45 metri patrati, si-a majorat pretul cu 9.000 de euro, unul de 3 camere de 80 metri patrati s-a scumpit cu 16.000 de euro, iar unul de 4 camere si 100 metri patrati a crescut cu 20.000 de euro in valoare.Daca aceste scumpiri erau puse pana anul trecut pe seama cererii foarte mari de locuinte , anul acesta, majorarile de preturi sunt justificate cu scumpirea preturilor la materialele de constructie si cu cresterea salariului minim in constructii (de anii trecuti)."Constructorii au anuntat deja ca scumpirea cimentului, prefabricatelor, a fierului beton etc. va influenta in mod semnificativ preturile din 2022, atunci cand vom vedea un numar record de locuinte finalizate. Asta pentru majoritatea dezvoltatorilor va transfera in costul final toate scumpirile inregistrate in acest an, un an in care inflatia creste de la o zi la alta. Cat va costa un apartament obisnuit, cu 2 camere? Va depinde tot mai mult de locul in care se afla si de modul in care va evolua creditarea", ne-a declarat analistul economic Adrian Negrescu. Faptul ca preturile incep sa creasca si in alte centre universitare in acelasi ritm precum in Bucuresti sau Cluj este confirmat si de INS.Potrivit statisticilor, numarul locuintelor date in folosinta in primul trimestru al anului in curs s-a ridicat la 14.302, cu 617 mai putine fata de perioada corespunzatoare din 2020. Distributia in profil regional in trimestrul I 2021, fata de trimestrul I 2020, evidentiaza o scadere a numarului locuintelor terminate in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Centru (-604 locuinte), Sud-Est (-596), Nord-Vest (-470) si Bucuresti-Ilfov (-17). Cresteri s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Vest (+622 locuinte), Nord-Est (+258), Sud-Muntenia (+157) si Sud-Vest Oltenia (+33).Dupa cum se poate observa, in 2018, preturile la apartamentele noi, pe mtrul patrat, erau mai mici decat la cele din blocurile vechi.Pe de alta parte, in Brasov, preturile la apartamentele noi au crescut in ultimii 3 ani cu peste 40%, aceasta fiind cea mai mare apreciere intalnita la orasele comparate.In schimb, la Cluj, care este cel mai scump oras din Romania, preturile au inceput sa scada in luna Iunie fata de luna trecuta.