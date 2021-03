ANALIZA Preturile apartamentelor au scazut usor in februarie. Locuintele noi, mai grav afectate

Preturile apartamentelor in Bucuresti

Comparativ cu perioada similara a anului trecut, cand o asemenea unitate locativa avea o valoare de listare de 1.367 de euro pe metru patrat util, valoarea actuala este cu 0,7% mai mica.In marile orase ale tarii au fost consemnate, in februarie, atat evolutii pozitive, cat si negative ale pretentiilor vanzatorilor, in cea dintai categorie incadrandu-se Brasovul, Constanta si Timisoara, iar in cea de-a doua, Bucurestiul, Cluj-Napoca si Iasiul.In aceste din urma centre regionale, tendinta descendenta a preturilor a fost dictata de scaderile inregistrate pe piata rezidentiala noua, unde stocul de locuinte disponibile spre vanzare este rulat periodic.In Capitala tarii, pretentiile vanzatorilor de apartamente s-au redus cu 1,2% luna trecuta, de la o medie de 1.412 euro pe metru patrat util la finele lui ianuarie, la 1.395 de euro pe metru patrat util la sfarsitul lui februarie.Cele doua segmente de piata analizate au avut, insa, o evolutie diferita: apartamentele vechi s-au apreciat cu 2% (de la 1.359 la 1.386 de euro pe metru patrat), in vreme ce unitatile locative nou-construite au consemnat un recul de 3,4% (de la 1.451 la 1.401 euro pe metru patrat).In orasul de la poalele Tampei, apartamentele au atins o medie de 1.277 de euro pe metru patrat util in februarie 2021, in crestere cu 1,3% fata de ianuarie (de la o valoare de 1.260 de euro pe metru patrat). Unitatile locative din blocurile vechi au inregistrat un avans de 1,8%, de la 1.222 la 1.244 de euro pe metru patrat. Si piata rezidentiala noua a fost caracterizata de o evolutie pozitiva a preturilor, aici avand loc un avans de 0,8%, de la 1.327 la 1.337 de euro pe metru patrat.In a doua luna a anului, suma medie solicitata pentru un apartament (indiferent de anul de constructie) s-a diminuat usor in orasul de pe Somes, mai exact cu 0,1%, de la 1.850 la 1.848 de euro pe metru patrat util. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, locuintele din blocurile vechi s-au apreciat cu 1,4% luna trecuta (de la 1.796 la 1.822 de euro pe metru patrat), in vreme ce unitatile din cadrul noilor ansambluri rezidentiale au consemnat o scadere de 1,5% (de la 1.902 la 1.874 de euro pe metru patrat).In orasul din sud-estul tarii, asteptarile vanzatorilor de apartamente s-au majorat cu 1,1% luna trecuta, de la 1.254 la 1.268 de euro pe metru patrat util. De data aceasta, ambele segmente de piata analizate au fost caracterizate de evolutii pozitive ale preturilor: pe piata veche a avut loc, insa, un avans de 0,3% (de la 1.261 la 1.265 de euro pe metru patrat), iar pe cea noua a fost consemnat un avans de 1,9% (de la 1.249 la 1.273 de euro pe metru patrat).In orasul din nord-estul tarii, apartamentele scoase la vanzare au inregistrat, per ansamblu, un recul de 1,2% in februarie 2021, de la 1.083 la 1.070 de euro pe metru patrat util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.Si aici, cele doua segmente de piata analizate au avut o evolutie diferita: locuintele din blocurile vechi s-au apreciat cu 0,8% (de la 1.082 la 1.091 de euro pe metru patrat), in vreme ce acelea nou-construite au suferit un recul de 2,8% (de la 1.086 la 1.056 de euro pe metru patrat).In orasul de pe Bega, asteptarile vanzatorilor de apartamente s-au majorat usor, anume cu 0,1%, in februarie fata de ianuarie, de la 1.300 la 1.301 euro pe metru patrat util. De data aceasta, pe o tendinta descendenta s-a inscris piata rezidentiala veche, ea consemnand un declin de 0,4%, de la 1.302 la 1.297 de euro pe metru patrat util. Pe piata noua, pe de alta parte, a avut loc un avans de 1,9%, de la 1.292 la 1.316 euro pe metru patrat.