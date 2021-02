ANALIZA Cum au evoluat preturile locuintelor in ultimul trimestru din 2020

Preturile locuintelor: cresteri pe linie in marile orase

- Brasovul (+1,9%, pana la 1.220 de euro pe metru patrat),

- Galatiul (+1,9%, pana la 970 de euro pe metru patrat),

- Oradea (+1,3%, pana la 1.060 de euro pe metru patrat),

- Craiova (+1%, pana la 1.180 de euro pe metru patrat),

- Braila (+0,9%, pana la 860 de euro pe metru patrat),

- Iasi (+0,7%, pana la 1.080 de euro pe metru patrat),

- Cluj-Napoca (+0,6%, pana la 1.810 euro pe metru patrat util),

- Constanta (+0,6%, pana la 1.250 de euro pe metru patrat),

- Timisoara (+0,3%, pana la 1.270 de euro pe metru patrat),

- Ploiesti (+0,2%, pana la 940 de euro pe metru patrat).

Ce preturi sunt in alte resedinte de judet

Revenire graduala a cererii

Peste 130.000 de romani au cautat apartamente

2020, un an de crestere

Oferta, pe piata veche si pe cea noua

Daca cel de-al treilea trimestru din 2020 a fost caracterizat de revenirea la (o oarecare) normalitate dupa starea de urgenta instituita in contextul COVID-19, piata rezidentiala s-a inscris, in mod evident, pe o traiectorie ascendenta in ultimul patrar al anului. Astfel, cel mai recent raport de piata realizat de Analize Imobiliare (platforma lansata si sustinuta de Imobiliare.ro) releva ca, in perioada octombrie-decembrie, preturile solicitate pentru proprietatile rezidentiale din Romania ( apartamente , dar si case) au consemnat un avans trimestrial specific unor conditii normale de piata."In ultimele trei luni am inregistrat o crestere de 1,9% a pretului cerut pentru proprietatile rezidentiale, in comparatie cu trimestrul anterior, astfel incat diferenta fata de anul trecut a ajuns la +3,5%. De remarcat este faptul ca preturile au crescut pe segmentul nou (unitati vandute direct de catre dezvoltatori), cu un ritm anual de 5,7%, in timp ce pe segmentul existent (proprietati revandute), preturile cerute au stagnat.", spune Dorel Nita, Head of Data & Research, Imobiliare.ro. Spre comparatie, pretentiile vanzatorilor de locuinte inregistrau un avans usor in cele trei luni anterioare, de 0,3% mai exact, dupa un recul de 1,7% resimtit in al doilea trimestru din an.Cu alte cuvinte, preturile solicitate s-au diminuat strict pe parcursul starii de urgenta, cata vreme restrictiile de circulatie au afectat cererea si au ridicat o serie de dificultati in procesul de concretizare a unei tranzactii imobiliare Dupa trecerea la starea de alerta, insa, acestea s-au stabilizat, iar ulterior si-au reluat vizibil cresterea. Data fiind inertia ce caracterizeaza, in general vorbind, piata imobiliara, este semnificativ faptul ca situatia generala creata de COVID-19 a avut ca efect, practic, un singur trimestru de scadere a preturilor solicitate pentru proprietatile rezidentiale.In ultimul trimestru din 2020, toate cele 11 mari orase (cu peste 200.000 de locuitori) analizate au consemnat majorari ale sumei medii solicitate la vanzarea unui apartament - spre deosebire de cele trei luni anterioare, cand au avut loc si scaderi.Marjele trimestriale de crestere s-au situat, in general vorbind, sub pragul de 2%, exceptie de la regula facand doar Capitala, cu un plus de 2,1% (pana la o medie de 1.470 de euro pe metru patrat).Pe urmatoarele locuri in clasamentul majorarilor de pret se afla:Dintre resedintele de judet ale tarii, cea mai mare majorare de pret din perioada analizata, respectiv 5,6%, a avut loc in Miercurea-Ciuc, pana la o medie de 1.080 de euro pe metru patrat util - capitala judetului Harghita depasind, astfel, pragul de 1.000 de euro pe metru patrat util.Cu un avans de 5,6%, pana la 830 de euro pe metru patrat util, Slobozia se situeaza la egalitate cu Harghita, in vreme ce Calarasiul ocupa pozitia secunda in topul scumpirilor (+3,6%, pana la 770 de euro pe metru patrat), urmat fiind de Resita (+3,5%, pana la 600 de euro pe metru patrat) si, respectiv, Giurgiu (+2,4%, pana la 650 de euro pe metru patrat).In ultimul trimestru din 2020 au existat si cateva resedinte de judet in care au avut loc scaderi de pret - cu mentiunea ca aceste variatii negative s-au situat, cu o singura exceptie, sub pragul de 1%.Pe primul loc in clasamentul ieftinirilor se afla, astfel, Vasluiul, cu un minus de 1,1% (pana la 850 de euro pe metru patrat util), orasul din Moldova fiind urmat de Alexandria (-0,4%, pana la 620 de euro pe metru patrat), Zalau (-0,2%, pana la 790 de euro pe metru patrat) si, respectiv, Sfantu Gheorghe (-0,1%, pana la 870 de euro pe metru patrat).O analiza a evolutiei cererii de locuinte din marile centre regionale pe tot parcursul lui 2020 releva ca, dupa impactul masurilor luate de autoritati ca reactie la noul coronavirus, acest indicator si-a revenit in destul de buna masura in T3, dar a mai scazut in T4 - tendinta explicabila, cel putin in parte, prin ciclicitatea sezoniera a pietei.Astfel, dupa atingerea unui punct minim in luna aprilie, interesul pentru apartamente si case disponibile isi revenise vizibil la nivelul lunii septembrie, cand Bucurestiul recuperase aproximativ 85% din volumul consemnat in ianuarie, in vreme ce Timisoara se situa la putin peste 80%, Brasovul, Iasiul si Constanta depaseau pragul de 70%, iar Cluj-Napoca ajungea la aproape 65%.Dupa prima luna de toamna, insa, recunoscuta ca fiind cea mai activa in materie de tranzactii imobiliare, interesul cumparatorilor s-a mai diminuat in lunile urmatoare, astfel ca, in decembrie, acesta coborase la sub 70% in Bucuresti si, respectiv, la sub 60% in celelalte mari centre regionale ale tarii.Per ansamblu, in T4 2020 aproximativ 132.400 de potentiali cumparatori au cautat, pe Imobiliare.ro, apartamente si case in cele mai mari sase centre regionale ale tarii.Aceasta cifra releva un declin de circa 14% fata de cele trei luni anterioare (cand de asemenea imobile se interesau aproximativ 154.500 de vizitatori), iar comparativ cu perioada similara a anului 2019 poate fi observata o diferenta asemanatoare, respectiv -16%."Desi in usoara scadere fata de 2019, de la un total de 482.000 de potentiali cumparatori, cererea pentru achizitia de apartamente si case in cele sase orase mari si-a revenit gradual odata cu ridicarea restrictiilor si a atins 455.000 de potentiali cumparatori in 2020. Din estimarile noastre, cererea potentiala este de patru ori mai mare decat oferta de proprietati rezidentiale, atat pe piata noua, cat si pe cea existenta", a declarat Dorel Nita, Head of Data & Research, Imobiliare.ro.Desi segmentul majoritar de cautari in principalele sase judete il reprezinta apartamentele, totusi, incepand cu luna aprilie a anului trecut, s-a evidentiat in mod clar interesul crescut pentru achizitia de case si terenuri pentru constructii, atat in zonele periurbane ale marilor orase, cat si in zonele cu potential turistic.In ciuda provocarilor generate de situatia din domeniul sanitar, 2020 a fost, per ansamblu, un an de crestere in ceea ce priveste activitatea de tranzactionare de pe piata imobiliara.Astfel, datele publicate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) releva ca pe parcursul anului trecut au fost achizitionate la nivel national un total de 602.805 de imobile - ceea ce echivaleaza cu un avans de 11,6% (sau 62.625 de unitati) fata de 2019, cand erau inregistrate 540.180 de contracte de vanzare Este semnificativ faptul ca si privind exclusiv la tranzactiile cu unitati individuale - direct corelabile cu achizitiile de locuinte -, poate fi observata o intensificare a activitatii de tranzactionare: astfel, datele ANCPI releva un avans de 8,2% pe acest segment, de la 113.752 de achizitii in 2019, la 123.126 in 2020.Comparativ cu trimestrul anterior, oferta totala de apartamente si case construite inainte de anul 2000 si disponibile la vanzare in cele sase mari centre regionale ale tarii a fost, in T4 2020, cu 18% mai scazuta - aceasta s-a cifrat, mai exact, la 13.690 de oferte, fata de 16.740 in cele trei luni anterioare.Pe fondul situatiei din domeniul sanitar, insa, raportat la perioada similara din 2019 poate fi observata o diferenta pozitiva de 4,5%.Pe piata noua, datele centralizate de Analize Imobiliare releva ca, dupa atingerea unui minimum in perioada starii de urgenta, numarul de apartamente noi disponibile spre vanzare pe piata din Bucuresti revenise, in T4 2020, la nivelul de la inceputul anului, respectiv 10.600 de unitati.In Ilfov, oferta de pe acest segment de piata s-a mentinut pe un trend crescator in primele noua luni din 2020, de la 3.900 la 4.200 de apartamente noi disponibile spre vanzare, dar s-a diminuat usor in trimestrul al patrulea, pana la 4.000 de proprietati - evolutie ce poate fi considerata, insa, sezoniera."Un fapt constatat cu interes in 2020 a fost dezvoltarea tot mai organizata a segmentului middle market al pietei rezidentiale. Dorinta cumparatorilor de a locui in spatii mai mari, in contextul muncii de acasa, cresterea veniturilor si reducerea dobanzilor au facut mai accesibila achizitia unei locuinte noi din aceasta categorie", spuneAnca Simionescu, Country Manager Lion's Head.Pentru 2021 se preconizeaza continuarea unor proiecte rezidentiale de anvergura, unii dezvoltatori avand planuri de lansare a unora noi; cum anume se vor concretiza aceste planuri depinde de conditiile generale de piata, dar si de facilitatile pe care statul roman ar trebui sa le acorde pentru incurajarea pietei rezidentiale - cum ar fi majorarea plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA.