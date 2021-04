ANALIZA Preturile locuintelor continua sa creasca si in 2021

Majorari de preturi in toate marile orase

Cererea s-a mentinut stabila in primele 3 luni din 2021

Activitatea de tranzactionare s-a intensificat

Oferta, avans anual de 11%

In perioada ianuarie-martie, valorile de listare ale proprietatilor rezidentiale din Romania ( apartamente , dar si case) au consemnat un avans trimestrial specific unor conditii normale de piata."Conform Analize Imobiliare, pretul mediu solicitat de vanzatorii de apartamente si case s-a majorat cu 2,2% in primul trimestru din 2021 fata de trimestrul anterior. Ritmul anual de crestere a preturilor a incetinit din cauza scaderii cererii si a majorarii ofertei existente; acest indicator s-a situat, in perioada analizata, la 3%, fata de 3,5% la sfarsitul anului trecut. [...] Cresterea medie anuala de 3% s-a reflectat diferit pe cele doua segmente ale pietei: pretul imobilelor existente (vechi) a inregistrat o usoara scadere, de 0,5%, in timp ce pretul imobilelor noi s-a majorat cu 6,8%", a declaratDorel Nita, Head of Data & Research, Imobiliare.ro.De mentionat este ca, in cele trei luni anterioare, asteptarile proprietarilor care aveau imobile de vanzare se majorau cu 1,9%, dupa un avans usor, in cuantum de 0,3%, resimtit in al treilea trimestru din 2020.Astfel, o tendinta de scadere a preturilor locuintelor s-a manifestat strict pe parcursul starii de urgenta, dupa care acestea au cunoscut un trimestru de stabilizare, iar apoi, sase luni de crestere.In consonanta cu tendinta general ascendenta a pietei, toate cele 11 mari orase (cu peste 200.000 de locuitori) monitorizate constant de Analize Imobiliare au inregistrat, in primul trimestru din 2021, majorari ale pretului mediu solicitat la vanzarea unui apartament.Spre deosebire de cele trei luni anterioare, cand marjele de crestere se situau, cu o singura exceptie, sub pragul de 2%, la inceputul lui 2021 mai multe centre regionale au reusit sa depaseasca acest prag.Astfel, cel mai semnificativ avans trimestrial a fost consemnat de Galati (+3,2%, pana la 1.000 de euro pe metru patrat util), pe urmatoarele locuri in clasamentul cresterilor de pret situandu-se Brasovul (+3,1%, pana la 1.260 de euro pe metru patrat), apoi Oradea (+2,8%, pana la 1.090 de euro pe metru patrat), Braila (+2,5%, pana la 890 de euro pe metru patrat), Ploiestiul (+2,3%, pana la 960 de euro pe metru patrat), Constanta (+2,1%, pana la 1.280 de euro pe metru patrat), Cluj-Napoca (+1,9%, pana la 1.850 de euro pe metru patrat util), Craiova (+1,6%, pana la 1.200 de euro pe metru patrat), Timisoara (+1,3%, pana la 1.290 de euro pe metru patrat), Iasiul (+1,3%, pana la 1.090 de euro pe metru patrat) si, in cele din urma, Capitala (+0,4%, pana la 1.480 de euro pe metru patrat).De remarcat este faptul ca Bucurestiul consemna, trimestrul trecut, cel mai semnificativ avans dintre marile orase, anume +2,1%.Comparativ cu aceeasi perioada din 2020 au avut loc cresteri pe linie ale preturilor solicitate de vanzatorii din marile orase.Cea mai importanta diferenta anuala poate fi observata in Galati (+7%), pe urmatoarele locuri aflandu-se Craiova (+6,2%), Brasovul (+5,5%), Cluj-Napoca (+5,2%), Iasiul (+4,9%), Oradea (+4,6%), Ploiestiul (+3,9%), Constanta (+3,8%), Braila (+3,2%), Timisoara (+1,3%) si, respectiv, Bucurestiul (+1,1%).Ca urmare a schimbarilor provocate de COVID-19, cererea pentru proprietati rezidentiale (apartamente si case disponibile spre vanzare) s-a situat, trimestrul trecut, la un nivel mai scazut comparativ cu perioada similara din 2020 - adica inainte de declansarea epidemiei.Astfel, aproximativ 132.400 de potentiali cumparatori au cautat, pe Imobiliare.ro, locuinte in cele mai mari sase centre regionale ale tarii. Aceasta cifra este similara cu cea consemnata in cele trei luni anterioare, insa releva un declin de 16% fata de primul trimestru al anului anterior.In Bucuresti, cererea pentru proprietati rezidentiale s-a majorat cu 5% in ultimul an, numarul potentialilor cumparatori ajungand la 96.000 de persoane. O analiza a evolutiei cererii de locuinte (apartamente si case) din Capitala releva ca acest indicator a inceput anul 2021 la un nivel similar celui din 2020, dupa care interesul din partea potentialilor cumparatori s-a mentinut, practic, stabil - spre deosebire de anul trecut, cand o tendinta de scadere s-a manifestat inca din februarie.Acelasi echilibru poate fi observat si in alte centre regionale, respectiv Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi. In contextul creat de COVID-19, se remarca mentinerea unui interes ridicat nu doar pentru achizitia de case, ci si de terenuri."De la inceputul pandemiei, in urma cu un an, munca de acasa a devenit o normalitate pentru multi romani. Deciziile companiilor de a generaliza si extinde modul de lucru remote si in viitor au influentat pozitiv intentia de achizitie de case si terenuri pentru constructii, astfel incat distanta fata de locul de munca a devenit un factor mai putin important in achizitie. In judetele Ilfov si Cluj, interesul pentru achizitia de terenuri s-a dublat in ultimul an, in timp ce in Bucuresti si in municipiul Cluj-Napoca, acesta a crescut cu pana la 30%.", a mai spusDorel Nita.Si in ceea ce priveste activitatea de tranzactionare imobiliara, anul 2021 a inceput intr-o nota pozitiva, in ciuda dificultatilor create de epidemia de COVID-19.Astfel, datele publicate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) si centralizate de Analize Imobiliare releva ca in primul trimestru al anului in curs au fost vandute 149.031 de imobile la nivel national, in crestere cu 11,9% fata de perioada similara a anului anterior.De remarcat este faptul ca pe segmentul unitatilor individuale a avut loc un avans si mai semnificativ, in cuantum de 42,7%, pana la un total de 40.043 de imobile."O pondere importanta a tranzactiilor din piata imobiliara rezidentiala este finantata prin credit. Indicele privind accesul la piata creditului ipotecar pune in evidenta faptul ca o gospodarie tipica detine, conform datelor la luna decembrie 2020, la nivel national, aproximativ 71% din venitul necesar pentru achizitionarea unei locuinte cu 2 camere. In Bucuresti, incepand cu anul 2013, indicele de accesibilitate a devenit supraunitar, respectiv venitul unei familii a devenit suficient pentru a-si permite achizitia unei locuinte", a afirmat Simona Iftimie, Economist, Directia stabilitate financiara - Banca Nationala a Romaniei.Comparativ cu trimestrul precedent, oferta totala de apartamente si case (construite inainte de anul 2000) disponibile spre vanzare in cele sase mari centre regionale ale tarii a fost, in T1 2021, cu 15% mai ridicata - aceasta s-a cifrat, mai exact, la 15.750 de oferte, fata de 13.690 in cele trei luni anterioare.In contextul situatiei din domeniul sanitar, insa, raportat la perioada similara a anului anterior poate fi observata o diferenta pozitiva de aproximativ 11%.Pe parcursul ultimelor 12 luni, toate cele sase mari orase analizate au consemnat majorari ale ofertei rezidentiale de pe piata - marjele de crestere fiind, in majoritatea cazurilor, de doua cifre.Astfel, cel mai mare avans, in cuantum de 14,2%, a avut loc in Bucuresti, unde au fost scoase la vanzare, trimestrul trecut, 7.550 de proprietati rezidentiale; o crestere de 14% a fost resimtita, pe de alta parte, in Constanta, unde in ianuarie-martie s-a ajuns la un total de 1.160 de anunturi. Un avans anual de 13,7% a avut loc in Timisoara (unde au fost scoase la vanzare 2.330 de proprietati), orasul din sud-vestul tarii fiind urmat de Brasov (cu un plus de 11,2%, pana la 1.050 de oferte).Pe de alta parte, majorari ale ofertei mai mici de 10% au fost inregistrate in Iasi (un plus de 7,5%, pana la 1.230 de oferte) si, respectiv, in Cluj-Napoca (un avans de doar 0,7%, pana la 2.430 de anunturi).