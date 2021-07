Convulsiile pieței imobiliare în 2022, explicate de experți: de la ”aplatizare” la o ”creștere ușoară”

Alte elemente care ar putea juca un rol important în echilibrarea prețurilor sunt proiectele legislative, dar și cota redusă a TVA din cadrul programelor care susțin achiziția unei locuinţe, aşa cum este Noua Casă.„Acesta din punctul meu de vedere ar fi principalul factor care ar duce la aplatizarea pieței imobiliare . De asemenea că pot să mai intre în joc şi factori care ţin de modificări legislative. Am vorbit mai devreme despre cota de TVA la alte programe de susţinere de achiziție de locuinţe, iarăşi sunt factori care pot să impulsioneze sau nu piaţa imobiliară însă cred că pe termen scurt şi mediu tendința va fi de uşoară creştere. Cel puţin aceasta este părerea majorităţii participanţilor la studiu” a completat Alexandra Smedoiu la in cadrul ZF Live.Totodată, ritmul de livrări şi vânzări, care a ajuns la un record istoric, va continua în 2021 şi 2022, este de părere vicepreședinte companiei de consultanță imobiliară SVN România, Maria Andrei.Aceasta consideră, de asemenea, că nivelul de accesibilitate nu s-a înrăutăţit deloc, în ultimele luni de pandemie, ci, dimpotrivă, potrivit profit.ro. „Este cel mai facil să îţi cumperi, astăzi, un apartament, comparativ cu orice perioadă din ultimii 13-15 ani. Evoluţia ascendentă a preţurilor este susţinută de creşterile înregistrate în cazul apartamentelor noi, cele vechi rămânând în urmă”, a completat Maria Andrei.„Preconizăm o continuare a ritmului de livrări și vânzări în 2021 și 2022, în ciuda suspendării Planurilor Urbanistice Zonale şi a amânării creşterii limitei de aplicare a TVA de 5% până la suma de 140.000 de euro“, a mai spus Maria Andrei.Mai mult, aceasta constată că raportul dintre plăţile prin credite ipotecare şi plăţi din surse proprii a rămas neschimbat, însă observă faptul că aportul propriu adus în achiziție este mai crescut.„Dacă, în trecut, vorbeam despre un avans minim, impus de finanțatori, de 15%, acum sunt mai mulţi cumpărători care vin cu un avans de 25% până la 50% din prețul locuinței. De asemenea, a crescut ponderea creditelor ipotecare în detrimentul împrumuturilor prin programul Noua Casă”, a specificat vicepreședintele SVN.Totodată, creșterile salariale din sectorul privat s-au oprit și o reluare a trendului pozitiv a apartamentelor rezidențiale nu este estimată pe termen scurt. În acest context, este de așteptat ca în continuare să fie un an de respiro pentru sectorul rezidențial, potrivit Colliers International. Pe de altă parte, dinamica de dezvoltare a orașelor și a zonelor periferice rămân atractive pe termen lung, dată fiind problema supra-aglomerării urbane din România.