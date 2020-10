Puterea sapunului si a dezinfectantilor pentru igienizarea mainilor

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Fie ca vorbim despresau spuma, acest produs nepretentios, solutie descoperita din vechime, ieftina si eficienta, este optiunea rapida care ne permite cu adevarat sa luptam impotriva raspandirii bolilor.Virusurile respiratorii - indiferent daca sunt noul coronavirus, gripa sau o raceala obisnuita - sunt, de asemenea, transmise pe scara larga prin mainile noastre. Dupa ce mana ta atinge o suprafata infectata si apoi iti atingi ochii, nasul sau gura, virusul intra cu usurinta in corp. Acesta este motivul pentru care este esential sa ne spalam pe maini de mai multe ori pe zi, cu sapun professional, precum cel din gamelesau normal, asa cum ne amintesc zilnic canalele media si oficialii din sanatate.Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor recomanda spalarea mainilor ca prioritate, cu apa si sapun. Dar daca apa si sapunul nu sunt disponibile, folosirea unui, care sa contina cel putin 60% alcool, poate ajuta. Prin urmare, prioritatea este data in intregime sapunului. Gelul dezinfectant ramane eficient, dar trebuie rezervat pentru situatiile in care este imposibil sa ai acces la robinet si sapun.Adevarata putere a sapunului este ca nu doar indeparteaza virusul de pe maini, ci anihileaza complet virusul, facandu-l inofensiv. Constructia sa chimica cu dubla natura distruge virusul in apa, il face solubil si il dezintegreaza complet. Indiferent de sapun, atata timp cat fiecare dintre noi isi acorda sufficient timp pentru spalarea mainilor, acesta isi va face treaba. Se recomanda spalarea mainilor timp de 20 de secunde, pentru a avea mainile curate 100%.Cel mai simplu este sa urmezi instructiunile de mai jos, pentru o spalare eficienta a mainilor:- Umezeste-ti mainile cu apa;- Ia suficient sapun lichid pentru a acoperi mainile;- Freaca mainile energic;- Freaca palma mainii drepte pe spatele mainii stangi si palma mainii stangi pe spatele mainii drepte;- Freaca palma mainii drepte pe spatele mainii stangi, impreunand degetele si invers;- Aseaza partea din spate a degetelor, in palma mainii opuse si freca-ti degetele inainte si inapoi de acea palma;- Freaca varful degetelor fiecarei maini;- Clateste bine mainile cu apa si usuca-le cu un prosop de hartie de unica folosinta, pentru o igiena maxima.- Inchide robinetul cu prosopul, astfel incat mainile sa nu fie recontaminate cu germeni de la robinet.Aceasta este cea mai corecta, eficienta si potrivita modalitate de a te spala pe maini. Daca folosesti si sapunuri de calitate, profesionale, igiena va fi 100% realizata in siguranta. Nu este nevoie decat de putina responsabilitate si atentie.Pe langa masura spalarii mainilor si igienizarii cu dezinfectant, este indicat sa se foloseasca masti de protectie pentru spatiile interioare si zone aglomerate. In plus, suprafetele cu care intram in contact in mod constant, acasa sau la birou, ar trebui igienizate constant, folosind solutii si dezinfectanti profesionali de suprafete.