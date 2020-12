STUDIU: Reabilitarea termica a cladirilor poate reduce factura la incalzire chiar si cu 40%

CITESTE SI:

"Izolarea corespunzatoare a locuintei determina reduceri ale costurilor anuale cu energia de pana la 40% si asigurarea unor conditii de igienico-sanitare optime desfasurarii vietii in interiorul acestei locuinte Alaturi de economia realizata, reducerea emisiilor de CO2 este considerabila, contribuindu-se astfel la protejarea mediului inconjurator si cel mai important este ca aceasta investitie in eficienta energetica stopeaza "aruncarea banilor pe fereastra", se recupereaza costurile in 4,31 ani si ulterior vor produce "venituri" pentru proprietarul casei", se arata in studiu.In urma calculelor efectuate se constanta ca pierderile cele mai mari se inregistreaza prin placa peste subsolul neincalzit circa 38% din total.Aceasta se datoreaza suprafetei mari a acestei parti a constructiei, parte total neizolata, precum si a faptului ca subsolul este ingropat doar in partea nordica, partea vestica si estica fiind doar partial ingropata, iar partea sudica complet in contact cu aerul.Inca 25% se pierd prin peretii exteriori, iar 21% prin ferestre."Putem concluziona: suprafetele vitrate sunt importante "consumatoare" de energie, pierderile prin aceste tipuri de elemente crescand mult cu suprafata; grinda neizolata de asemenea este un important "consumator" de energie, chiar daca suprafata acesteia este mica", se mai arata in studiu.realizatorii studiului afirma ca nu se pune accent suficient inca de la proiectarea constructiei pe aceste aspecte."Se poate aprecia ca la realizarea acestei case (cea pentru care s0a realizat studiul n.r.) nu s-au respectat normele de proiectare termotehnica, suprafete importante nefiind izolate, cu consecinte importante asupra pierderii de energie. Plecand de la costul mediu al gazelor naturale si energie electrica s-a determinat comparativ casa studiata si casele de referinta (teoretic optima igienico sanitara, optima termoenergetica si cea cu consum normat)", au aratat autorii studiului.Acest exemplu arata importanta limitata acordata in prezent proiectarii termotehnice a cladirii si mai ales a lucrarilor de verificare si avizare a proiectelor de organele administratiei locale, au mai spus acestia.