Preturile la imobiliare s-au majorat din nou. Lantul scumpirilor, de la prima bidinea pana la apartamentul la cheie

De unde au venit scumpirile la materiile prime

* pandemia a redus in mod fortat capacitatile de productie mondiale si a afectat fluxurile de transport international;

* majoritatea materialelor sau materiilor prime pentru constructii se importa:

* producatorii interni sunt foarte putini si fie depind de importuri de materie prima din state non-UE (China, Turcia, Rusia), fie produc in cantitati foarte mici sau o gama redusa de produse.

Pandemia s-a simtit in imobiliare

In 2021, preturile la imobiliare s-au majorat din nou

Astfel ca, din a doua jumatate a anului trecut, preturile materialelor de constructii au cunoscut o majorare agresiva, de circa 40%, la nivel international.Potrivit Alexandrei Smedoiu, presedintele asociatiei de analisti financiari, CFA Romania, cresterea la materii prime este o tendinta internationala."Pe deasupra mai exista si fenomenul de inflatie care pana acum a fost destul de greu de sesizat dar care cred ca incepe sa isi faca simtita prezenta. Deci, asta pe partea de factori de crestere de pret, iar de cealalta parte, este factorul de crestere a cererii pentru anumite tipuri de spatii. Iar aici ma refer la spatiile rezidentiale si cele logistice. Chiar si in anul pandemic cererea nu a scazut, fie s-a mentinut la acelasi nivel fie chiar a crescut", a declarat Smedoiu.Se observa faptul ca foarte multe santiere si-au continuat avansul sau s-au deschis santiere noi."Deci este clar ca pe zona aceasta anul 2020 nu a adus o scadere a activitatii, dimpotriva.Practic pe dezvoltatori ia sustinut si cererea ia sustinut Si faptul ca unele costuri de finantare au ramas relativ reduse, dar aici ramane sa vedem cat se vor mai mentine la nivel minim aceste costuri de finantare, pe toata zona de constructii", ne-a mai declarat presedintele CFA Romania.Cei de la Asociatia Romana a Constructorilor de Autostrazi atrag atentia ca scumpirile au fost cauzate de mai multi factori:Potrivit presedintelui ARCA, Vlad Vamesu, interventia imediata a Guvernului in sprijinul sectorului constructiilor este o chestiune de securitate nationala."Constructiile reprezinta singurul sector cu o pondere importanta la realizarea PIB-ului in care capitalul companiilor este majoritar autohton. Interventia imediata a statului este o problema de securitate nationala. Este necesara o abordare unitara la nivel de Guvern, problema nu trebuie lasata la nivelul autoritatilor publice centrale si locale", a mentionat Vlad Vamesu.Pe de alta parte, Simona Iftime, economist in cadrul directiei Stabilitate Financiara Banca Nationala a Romaniei, spune ca, pandemia COVID-19 a avut un impact vizibil asupra pietei imobiliare, insa, spre deosebire de episoadele anterioare de criza, nu se asteapta efecte negative pe scara larga la nivelul sectorului imobiliar "La inceputul anului 2020, piata imobiliara rezidentiala se afla in faza de expansiune a ciclului. Criza COVID-19 a determinat oprirea acestei evolutii ciclice, piata imobiliara inregistrand contractii ale activitatii. Moderarea evolutiei ciclice a pietei imobiliare a modificat riscurile asupra stabilitatii financiare, pe de-o parte reducand presiunile de supraapreciere ale preturilor imobiliare, iar pe de cealalta parte majorand riscurile de lichiditate si solvabilitate pentru firmele din sectoarele constructii si imobiliar, pe fondul decalajelor dintre oferta si cerere", afirma Iftime.Potrivit ei, un important factor atenuant, care a limitat impactul negativ al pandemiei COVID-19 asupra pietei imobiliare, a fost posibilitatea de amanare la plata a ratelor pe o perioada determinata pentru debitorii ce au intampinat dificultati financiare temporare, ca si oferirea de somaj tehnic pentru angajatii ale caror firme si-au suspendat activitatea pe perioada starii de urgenta."Interesul pentru achizitia de locuinte a scazut in perioada starii de urgenta, insa s-a redresat incepand cu cel de-al doilea trimestru al anului 2020, astfel incat intentia de achizitie s-a situat la un nivel superior celui inregistrat in aceeasi perioada a anului precedent", a mai spus oficialul BNR De asemenea, Dorel Nita, Seful departamentului de cercetare al Imobiliare.ro, este de parere ca scaderea cererii a condus la incetinirea ritmului anual de crestere a preturilor de vanzare cu pana la 3%.Conform unei analize Imobiliare, pretul mediu solicitat de vanzatorii de apartamente si case s-a majorat cu 2,2% in primul trimestru din 2021 fata de trimestrul anterior."Ritmul anual de crestere a preturilor a incetinit din cauza scaderii cererii si a majorarii ofertei existente; acest indicator s-a situat, in perioada analizata, la 3%, fata de 3,5% la sfarsitul anului trecut. Acesta este cel mai scazut nivel inregistrat in ultimii sase ani, o valoare mai scazuta decat atat, anume 2,7%, fiind consemnata in primul trimestru din 2015", a declarat Nita.Si indicele de pret al proprietatilor rezidentiale, publicat de INS pe baza tranzactiilor colectate de la notari, releva o scadere a marjei de crestere anuale la 2% in trimestrul al patrulea din 2020, fata de 2,3% in trimestrul anterior, in timp ce media europeana s-a majorat la 5,7%.In Romania, cresterea medie anuala de 3% s-a reflectat diferit pe cele doua segmente ale pietei: pretul imobilelor existente (vechi) a inregistrat o usoara scadere, de 0,5%, in timp ce pretul imobilelor noi s-a majorat cu 6,8%.