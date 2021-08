Evoluţie spectaculoasă a locuinţelor premium şi de lux. Din toamnă, vor fi scoase la vânzare peste 1.000 de apartamente noi în Capitală

“Piaţa imobiliară din Bucureşti este martora unei cereri în creştere pentru astfel de locuinţe, care oferă produse imobiliare high-end (premium - n.red), un design inovator, cele mai noi şi moderne soluţii de finisaj şi facilităţi de excepţie", a declarat într-un comunicat de presă directorul de vânzari al Eden Capital Development, Elena Dumitrache."Clienții cu bugete mari care vor să cumpere o proprietate rezidențială intenționează, în general, să o achite din surse proprii, cash. „Dacă au nevoie de lichidități mai apelează la un credit, dar destul de mic, poate 20-30% din sumă”, a menționat Alin Popa, Head of Residential Division în cadrul companiei de consultanță Knight Frank România, pentru cpi.imobiliare.ro.Astfel, persoanele care sunt în căutarea unei locuinţe de calitate (preţ-calitate) pot alege în funcţie de preferinţele personale între un concept de tip boutique şi un concept dedicat unui stil de viaţă activ, într-un ansamblu residential de sute de apartamente înconjurate de verdeaţă, care combină comfortul şi utilul într-o arhitectură adaptată tendințelor actuale internaţionale.Acest gen de locuințe oferă locatarilor spaţii dedicate pentru fitness şi wellness, cu bazine de înot, toți dezvoltatorii asigurând cele mai bune condiţii de locuire, indiferent de stilul de viaţă.Apartamentele premium și de lux sunt alternativa modernă de locuire, adaptate cerinţelor şi tendinţelor pieţei actuale, ceea ce înseamnă locuințe nZEB (Nearly Zero Energy Building), ce-i drept la un preț destul de ridicat, dar investiția se armonizează în timp. Locuințele nZEB presupun un design sustenabil, digitalizare, consum scăzut de energie și utilizarea de energie regenerabilă.Nordul Capitalei continuă să se dezvolte în această direcție. Astfel că, cele peste 1.300 apartamente în construcție “poziționează Greenfield Băneasa drept cel mai mare șantier activ de apartamente pe plan național. În cadrul proiectului, alte 598 de unități sunt în fază avansată de autorizare, potrivit Impact Developer & Contractor.Astfel de apartamente pornesc de la 75.000 euro +TVA pentru un studio de 62 metri pătrați, 86.000 euro +TVA pentru 2 camere de 73 metri pătrați sau 111.000 euro +TVA pentru 2 camere cu gradină la 73 metri pătrați, până la 150.000 + TVA pentru 3 camere cu grădină la 99 metri pătrați.La data de 30 iunie 2021, potrivit imobiliare.ro, erau încheiate precontracte şi rezervări pentru 280 de apartamente din ansamblurile Greenfield Băneasa (București), Luxuria Residence (București), Boreal Plus (Constanța) şi Greenfield Copou (Iași), proprietăți cu o valoare totală de 150,39 milioane lei.În Constanța, în cadrul ansamblului rezidențial Boreal Plus, Impact are autorizate 341 de apartamente aflate în construcție, iar alte 332 de apartamente se află în fază avansată de autorizare.Un alt ansamblu rezidențial de anvergură, în Iași, este Greenfield Copou Residence, care se află în fază avansată pentru autorizarea a 1.062 de apartamente. Compania dorește începerea construcției la sfârșitul lunii septembrie pentru 472 dintre acestea.Ansamblurile sunt proiectate conform standardelor de sustenabilitate ale Uniunii Europene și conform criteriilor certificării BREEAM Excellent, atât pentru a oferi un nivel ridicat de calitate a locuirii și a construcției, cât și pentru a proteja mediul înconjurător.