Studiu Spy Shop: 41% dintre romani investesc intre 1000 si 2000 lei pentru securitatea locuintei

Aproximativ 62% dintre romani aleg un sistem integrat de securitate: supraveghere video si alarma antiefractie

Aproape doua treimi locuiesc in mediul urban

Capitala conduce in topul oraselor unde se achizitioneaza sisteme de securitate

Atat in ultimii ani, cat mai ales in prima parte a anului 2020 s-a simtit o crestere acuta a interesului fata de securizarea locuintelor. Fie din pricina faptului ca s-au achizitionat mai multe case si proprietarii au dorit sa isi asigure perimetrul locuintei, dar chiar si cei care nu si-au schimbat domiciliul, au ales sa isi instaleze un sistem de securitate pentru linistea personala.Conform chestionarului realizat de Spy Shop la care au raspuns 2449 persoane, 61.8% dintre acestia ar apela la o solutie mai complexa si doresc pentru securizarea casei atat un sistem de supraveghere video cat si un sistem de alarma antiefractie. Acest lucru indica faptul ca din ce in ce mai mult se pune pret pe o casa sigura si confortabila din toate punctele de vedere.Investind in ambele tipuri de sisteme, oamenii vor sa fie siguri ca sunt protejati cat mai bine in locuinta lor. Cei mai multi dintre acestia fac aceasta invetitie atunci cand achizitioneaza o locuinta noua. Procentul celor care doresc sa instaleze doar un sistem de supraveghere este de 31.3%.In privinta bugetului alocat, 41% investesc intre 1000 si 2000 lei pentru securitatea locuintei, in timp ce 26.3% au pregatit un buget de peste 2000 lei pentru aceste echipamente. In preturile respective nu intra si instalarea produselor, acesta fiind un cost separt. De asemenea, preturile sunt si in functie de marimea perimetrului care trebuie securizat, acesta fiind oarecum direct proportional cu bugetul necesar.Persoanele care locuiesc la oras au mai mult interesc pentru instalarea echipamentelor de securitate. Aproximativ 64% dintre acestia au instalat sau intetioneaza sa achizitioneze un sistem de securitate pentru a-si proteja locuinta. Pe de-o parte e de inteles demersul lor deoarece in orase sunt mai multe indicente neplacute, cum ar fi furturile, talhariile si intrarile prin efractie in locuinte , dar si mai multti necunoscuti, devreme ce in mediul rural relatiile intre vecini sunt mai apropiate, lucru ce ajuta in preintampinarea unor incidente de genul.Daca va asteptati ca barbatii sa fie cei care se intereseaza si initiaza astfel de actiuni pentru cresterea sigurantei locuintelor si implicit a familiei, asa este, aveti dreptate. Proportia este de aproximativ 70 / 30 in favoarea lor si este oarecum de inteles aceasta diferenta, atat din cauza tipului de produse cat si datorita impartirii sarcinilor in gospodarie.Judetele care primeaza in topul comenzilor pentru astfel de echipamente de securitate sunt si cele mai bine cotate din tara, atat dupa numarul locuitorilor cat si dupa media veniturilor acestora, iar top 5 arata asa: Bucuresti, Timis, Cluj, Iasi, Brasov.Chestionarul a fost realizat in perioada 25 septembrie 2020 - 20 octombrie 2020 pe un esantion de 2449 persoane, vizitatori ai site-ului www.spy-shop.ro.Opereaza prin intermediul site-ului spy-shop.ro si are in portofoliu peste 50.000 de produse de securitate si supraveghere video, echipamente adresate clientului final cat si partenerilor B2B, instalatori si distribuitori.