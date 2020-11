TVA de 5% la locuintele cu suprafata sub 120 de metri patrati. Presedintele a promulgat modificarea legii

Astfel, prin modificarea legii sunt vizati si clientii care vor accesa credite prin programul "Noua Casa". Ei vor beneficia de costuri mai reduse la achizita locuintei, scrie Banking News "Prin programul "Noua Casa" se vor acorda doua categorii de credite pentru locuinte noi (prin locuinta noua se intelege orice locuinta, receptionata la terminarea lucrarilor, cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat precum si locuintele supuse unor lucrari de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic receptionate la terminarea lucrarilor cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat) respectiv:1) credite de pana la 140.000 de euro pentru care se percep un avans de 15% si se acorda o garantie in nume si cont stat in valoare de 60%;2) si credite de pana la 70.000 de euro cu un avans de 5% si o garantie in nume si cont stat de 50%".Principalul obiectiv al noului program guvernamental este de a facilita achizitia de locuinte adaptate standardelor de locuire moderne, cresterea calitatii spatiului de locuit si a spatiilor comune, precum si reducerea riscului seismic prin favorizarea achizitionarii de locuinte noi, consolidate sau reabilitate. Un alt efect direct al programului va fi stimulatarea pietei constructiilor si a tuturor sectoarelor conexe, care contribuie la un stil de viata adaptat realitatilor actuale.Prevederile acestei legi intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2021.Citeste si: Ce credit ipotecar iti permiti dintr-un salariu mediu pe economie