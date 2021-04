Vile de inchiriat in zona Pipera - Scoala Americana

Datorita conditiilor si aglomeratiei din Bucuresti, solutia unei locuinte situate in imediata vecinatate, cu aer curat si acces rapid atat la oras, cat si la drumuri nationale de mare viteza, este de multe ori o alegere avantajoasa.Uneori poti gasi o vila care iti depaseste asteptarile si este foarte tentat sa te lasi dus de val. Astfel pentru a nu crea o situatie care va deveni problematica in cateva luni, ne-am gandit sa-ti oferim cateva sugestii pentru ce ai nevoie cand inchiriezi o vila.Inainte de a programa vizionari pentru vile este bine sa stii care iti sunt nevoile si pentru ce vrei sa inchiriezi o vila. Fie ca este vorba despre o vila pentru sediu de firma, fie de una pentru familie, fa-ti bine calcului cu suprafata si spatiul care iti trebuie pentru a lucra sau a locui confortabil si avantajos.Este bine sa ai clar in minte care este bugetul pe care vrei sau esti dispus sa il aloci. Acesta trebuie sa se bazeze pe surse si venituri sigure, nu pe presupuneri si estimari. Si oricat de tentant ai fi sa alegi o proprietate de care te-ai indragostit la prima vedere, nu pierde din vedere aspectul costuri generale, cu utilitati, intretinere si administrare, care se pot adauga la costurile de inchiriere.Pentru a nu avea surprize pe parcursul derularii contractului, este bine sa stii si sa stabilesti foarte clar, de la inceput ce drepturi si obligatii revin fiecarei parti. Un contrat bine intocmit este garantia unei inchirieri corecte si sigure.Foarte multe persoane cred ca evitand consilierea si serviciile unei agentii pot face economie de bani. In realitate, daca luam in calcul telefoanele, orele petrecute pentru a face o selectie, stabilirea vizionarilor, vei constata ca la final timpul alocat valoreaza mai mult decat ceea ce ai plati unui agent.Pentru ca inchirierea unei locuinte nu este o treaba asa de simplu precum pare, pentru a nu face greseli si a avea de platit mai tarziu pretul neatentiei, informeaza-te mereu in legatura cu ceea ce vrei sa faci. La ora actuala exista o multitudine de surse, care iti poti usura si face mai sigur orice demers, chiar si unul de inchiriere vile la Scoala Americana!Un agent imobiliar are multa experienta si iti poate oferii informatii valoroase in legatura cu orice aspect al unei inchirieri sau vanzari de proprietate, apartament, casa, vila, teren etc. Ai incredere si vei avea de castigat!