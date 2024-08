Vrei o casa la malul marii? Vezi cati bani trebuie sa scoti din buzunar

Pentru ca se apropie cu pasi repezi sezonul estival, probabil ca multora le este gandul deja la mare. In ciuda faptului ca litoralul autohton nu ofera cele mai bune servicii, mai sunt romani care isi doresc sa aiba o casa undeva la mare.

Fie ca este vorba numai de o casa de vacanta, fie ca va doriti sa va mutati permanent aproape de Marea Neagra, trebuie sa stiti ca ofertele sunt dupa toate gusturile si dupa toate buzunarele.

Tocmai de aceea, Ziare.com a analizat cateva oferte de locuinte postate pe imobiliare.ro de proprietariii de la malul marii.

De exemplu, in Eforie Sud, o casa de 90 de mp (3 camere plus dependente), care se vinde impreuna cu un teren de 500 mp, costa 29.000 de euro. Casa se afla pe partea cu marea, insa necesita renovari.

Un alt proprietar a scos la vanzare o casa formata din parter si un etaj, in Valu lui Traian, o constructie noua, la cheie. Pentru cele 4 camere, ce se intind pe 100 de mp, plus un teren de 280 de mp, pretul cerut este de 45.000 de euro. Casa are mansarda necompartimentata si exterior finisat.

Locuinta este compatimentata astfel: 2 dormitoare, living, baie, bucatarie la parter, mansarda necompatimentata din care ies 2 dormitoare si o baie. In ceea ce priveste finisajele, locuinta are gresie, usi interior din PVC, izolatii termice, ferestre cu geam termopan si usa intrare din PVC.

O alta casa, reprezentand constructie noua, formata din 3 camere, baie si bucatarie, care se vinde impreuna cu un teren 300 mp, coat 55.000 de euro. Locuinta este situata in Ovidiu, zona Central si a fost construita in anul 2008, si este izolata termic.

O alta locuinta aflata la vanzare este situata in Constanta, zona Bratianu. Aceasta are 2 camere si se intinde pe o suprafata de 80 mp. Terenul aferent casei este de 190 mp. Pentru locuinta, cu tot cu curte, proprietarul cere 56.500 de euro.

Cu numai 1.000 de euro mai scumpa decat oferta de mai sus este o casa de 6 camere in Costinesti, zona Central. Casa are 103 mp, iar terenul de langa aceasta este este de 262 mp. Cele 6 camere dispuse astfel: demisol: 3 camere parter: living si 2 dormitoare, baie, bucatarie, hol. Vecinatatile locuintei sunt Tabara Costinesti, parcul de distractii, campingul si Lacul Costinesti.

Daca dispuneti de ceva mai multi bani, atunci oferta este extrem de variata. De exemplu, cu 85.000 de euro puteti sa va luati o vila in Agigea sau o casa in Constanta, pe Faleza Nord. Vila din Agigea are 5 camere (190 de mp), iar curtea este de 300 mp. Aceasta este renovata, are parchet, gresie, usile din interior sunt din lemn, are izolatie termica, ferestre cu geam termopan si usa de intrare din metal.

In ceea ce priveste casa situata in Faleza Nord, intre Bulevardul Mamaia si str. Unirii, aceasta are 3 camere, a fost construitra inainte de 1990, are o suprafata utila de 90 mp, iar terenul este de 190 mp. Tot in zona Faleza Nord, o alta casa, ceva mai mare, de 5 camere, cu un teren de 219 mp, costa 89.900 de euro.

O alta varianta pentru cei care vor sa cumpere o casa la malul marii este Navodari. Aici insa preturile sunrt destul de piperate si pot ajunge chiar si la 100.000 de euro.

De exemplu, un proprietar care si-a scos la vanzare casa de 5 camere 200 mp, care are o curte destul de mare, de 450 mp, cere un pret de 97.000 de euro. Potrivit anuntului, casa este izolata foarte bine, are centrala cu gaze, interfon cu camera si porti cu telecomanda.

