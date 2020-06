Cateva aspecte pe care trebuie sa le aveti in vedere despre certificatul de performanta energetica

Ziare.

Printre acestea se numara si certificatele de performanta energetica: acte cu caracter tehnic ce ofera informatii importante despre eficienta energetica a imobilului sau partii de imobil.Contractele de vanzare-cumparare incheiate in absenta acestui act sufera de nulitate relativa conform prevederilor Codului Civil.De asemenea, acest document este obligatoriu sa existe la receptia la terminarea lucrarilor a unui imobil nou, procesul verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor incheiat in absenta lui este nul de drept.In cazul renovarilor majore este, de asemenea, necesar acest document, precum si pentru imobilele de interes public si cele vizitate frecvent de public.Pentru cladirile vizitate de public este necesara afisarea actului intr-un loc vizibil si accesibil.Puteti afla informatii suplimentare despre certificatul energetic accesand site-ul www.certificatulmeu.ro Din punct de vedere al eficientei energetice, imobilele pot fi incadrate intr-una din cele 7 clase energetice, unde clasa A (consum energetic anual sub 125 kWh/m2) este considerata a fi cea mai buna, iar G este cea mai slaba (consumul energetic anual depaseste 820 kWh/m2).Auditorii energetici atestati sunt singurii specialisti care au dreptul conform legii sa emita un certificat energetic, cei cu gradul profesional II doar pentru case si apartamente, iar cei avand gradul I pentru toate tipurile de imobile. In plus, acestia din urma pot sa intocmeasca si audit energetic.Unul dintre primele lucruri pe care trebuie sa le faca persoanele care au nevoie de certificate energetice este acela de a intocmi dosare cu cateva dintre actele imobilului/apartamentului. Ulterior, proprietarii de cladiri sau apartamente trebuie sa inmaneze aceste dosare specialistilor atestati pentru a le studia.Dupa ce studiaza cu atentie informatiile care le-au fost puse la dispozitie, auditorii energetici merg la fata locului pentru a obtine informatii suplimentare studiind cladirea.In functie de auditorul ales, emiterea certificatului de performanta energetica dureaza mai mult sau mai putin. Pentru imobilele din Bucuresti si Ilfov daca alegeti sa lucrati cu auditorii din cadrul Reflex Architecture, emiterea se poate face in maxim 24 de ore de la primirea copiilor dupa actele cladirii si vizitarea ei.Certificatele de performanta energetica au o valabilitate de 10 ani. Proprietarii de imobile au, insa, posibilitatea de a solicita o re-evaluare atunci cand aduc imbunatatiri majore cladirilor.Restaurante, hoteluri, apartamente, case, cladiri de birouri, spitale, dar si alte tipuri de imobile in care au loc activitati cu public etc.: pentru toate acestea sunt obligatorii certificatele energetice.Cel mai bine va poate spune auditorul daca pentru cladirea dumneavoastra aveti nevoie de un