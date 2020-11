Garsoniere de vanzare in Bucuresti - Sistemele de autoreglare a temperaturii sunt obligatorii pentru cladirile noi

Esti in cautare de garsoniere de vanzare in Bucuresti si nu numai? Ar trebui sa stii deja ca echiparea cu dispozitive de reglare automata a temperaturii este obligatorie pentru cladirile noi cu certificat de urbanism. Prin Legea 101/2020, legislatia ce vizeaza performanta energetica a cladirilor a fost modificata. Prin urmare, au fost transpuse in legislatia romaneasca unele modificari adoptate la nivel european, in 2018, cu privire la performanta energetica a cladirilor si eficienta energetica.Daca te numeri printre investitorii care au garsoniere de vanzare in Bucuresti si nu numai, probabil stii deja ca ai o noua obligatie legala. Mai exact, echiparea cladirilor pentru care se obtine certificat de urbanism cu dispozitive de reglare automata a temperaturii. Incepand cu anul viitor, si auditorilor energetici le va reveni obligatia de a transmite autoritatilor mai multe informatii despre cladirile auditate. Sunt noile prevederi din legea referitoare la performanta energetica a cladirilor. Prin urmare, de la data de 15 septembrie 2020, investitorii trebuie sa echipeze cladirile noi cu sisteme de climatizare cu autoreglarea temperaturii.Cei care doresc garsoniere de vanzare in Bucuresti si nu numai au de castigat. Dupa cum stabileste legea, sistemul va trebui sa permita "reglarea distincta a temperaturii si calitatii aerului interior, in fiecare incapere incalzita/racita direct sau intr-o zona incalzita/racita din cladire si/sau unitatea de cladire".Aceste dispozitive cu autoreglarea temperaturii permit reglarea automata a puterii de incalzire sau racire in functie de temperatura interioara setata de utilizator. Pe de alta parte, potrivit Legii 101/2020, nu pot fi considerate sisteme cu autoreglare solutiile tehnice bazate pe reglarea manuala a puterii de incalzire. Chiar daca ajustarea se poate face la nivelul camerei sau solutiile care permit reglementarea automata a temperaturii, dar nu la nivelul unei incaperi.In plus, incepand cu 1 ianuarie 2021, auditorii energetici pentru cladiri vor avea obligatia de a transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei un document care sa cuprinda informatii energetice relevante despre cladirea auditata. Legea mai prevede si obligativitatea asigurarii sistemelor pentru reincarcarea vehiculelor electrice pentru investitorii si proprietarii de cladiri noi, precum si pentru cladirile existente care trec prin renovari majore.