Romanii isi construiesc acum casele online

Cele mai comercializate materiale de constructii pe langa scule si utilaje sunt gresia, faianta dar si usile de interior.Motivul pentru care romanii cumpara online usi de interior gresie si faianta este reprezentat de faptul ca in online clientii pot alege dintr-o paleta mare de produse intr-un timp foarte scurt. De asemenea usurinta cu care preturile pot fi comparate reprezinta un alt argument pentru clientii online. Desi comertul online de materiale de constructii a avut o evolutie lina, pandemia a determinat un numar din ce in ce mai mare de romani sa incerce si acest tip de comert.Un alt motiv il reprezinta infrastructura creata de firmele din curierat prin care produsele ajung in siguranta acasa.Conform reprezentantilor magazinului online de constructii, www.materiale.ro , romanii mai cumpara online si porti, garduri, pavele, vopsele, obiecte sanitare dar si electrice.