Preturile apartamentelor au crescut in aprilie in toate marile orase

Bucuresti: cresteri sub 1%

Brasov: cea mai mare crestere

Cluj-Napoca, pe trend ascendent ca Bucurestiul

In Constanta se majoreaza semnificativ

Iasi, cea mai mica majorare

Timisoara: 1,5% majorare

Pretentiile proprietarilor au fost mai ridicate in toate cele sase mari orase monitorizate constant de Imobiliare.ro, Cluj-Napoca si Bucurestiul nemaisituandu-se, insa, in fruntea clasamentului scumpirilor.De data aceasta, pozitia fruntasa in top este ocupata de Brasov, pe fondul unui avans considerabil consemnat pe segmentul apartamentelor noi (prin care a fost recuperata scaderea consemnata in februarie).In a doua luna de primavara, apartamentele disponibile spre vanzare in cel mai mare oras al tarii s-au apreciat, per ansamblu, cu 0,8%, ajungand la o medie de 1.430 de euro pe metru patrat util (de la 1.418 euro pe metru patrat la finele lunii anterioare). Majorari de pret au fost consemnate pe ambele segmente de piata analizate: locuintele din blocurile vechi au cunoscut un avans de 0,5% (de la 1.395 de euro pe metru patrat, la 1.402 euro pe metru patrat), in vreme ce unitatile locative nou-construite au inregistrat un avans de 0,9%, de la 1.435 la 1.448 de euro pe metru patrat util.In orasul de la poalele Tampei, Indicele Imobiliare.ro releva, per ansamblu, o crestere de 2% a preturilor apartamentelor in aprilie, de la 1.277 la 1.302 euro pe metru patrat util. In mod interesant, apartamentele vechi au consemnat un declin de 0,3% luna trecuta, de la 1.257 la 1.253 de euro pe metru patrat util.Pe de alta parte, insa, locuintele din cadrul noilor ansambluri rezidentiale brasovene s-au scumpit cu 5,5% fata de martie (de la 1.306 la 1.378 de euro pe metru patrat util).In orasul de pe Somes, apartamentele au inregistrat, per ansamblu, un avans de 0,8% pe parcursul lui aprilie, de la o medie de 1.887 de euro pe metru patrat util, la 1.903 euro pe metru patrat util.Ca si in Bucuresti, preturile din capitala Transilvaniei au avut o evolutie crescatoare pe ambele segmente de piata analizate: locuintele din blocurile vechi s-au apreciat cu 0,9% (de la 1.853 la 1.870 de euro pe metru patrat), iar cele din ansamblurile noi, cu 0,7% (de la 1.924 la 1.937 de euro pe metru patrat).Dupa stagnarea din martie, pretul mediu solicitat pentru apartamentele disponibile spre vanzare in orasul de la malul marii s-a majorat, in aprilie, cu 1,7%, de la 1.268 de euro pe metru patrat, la 1.290 de euro pe metru patrat util. Pe cele doua segmente de piata analizate au fost consemnate marje de crestere destul de apropiate: 1,9% pe segmentul apartamentelor vechi (de la 1.257 la 1.281 de euro pe metru patrat) si, respectiv, 1,5% in cazul unitatilor locative nou-construite (de la 1.288 la 1.307 euro pe metru patrat).In capitala Moldovei, Indicele Imobiliare.ro a inregistrat, per ansamblu, un plus de 0,6% in aprilie, de la o valoare medie de 1.078 de euro pe metru patrat, la 1.085 de euro pe metru patrat util. Pe parcursul lunii trecute, locuintele din blocurile vechi s-au apreciat cel mai mult, anume cu 1,7%, de la 1.103 la 1.122 de euro pe metru patrat. Pe de alta parte, pe segmentul apartamentelor nou-construite a avut loc o crestere de doar 0,1%, de la 1.057 de euro pe metru patrat, la 1.058 de euro pe metru patrat.In capitala Banatului, suma medie solicitata pentru un apartament s-a majorat cu 1,5% luna trecuta, de la 1.304 la 1.324 de euro pe metru patrat util. Apartamentele vechi disponibile spre vanzare pe piata timisoreana s-au apreciat cu 1,1% pe parcursul lui aprilie, de la 1.309 la 1.323 de euro pe metru patrat util. Compensand scaderea din martie, locuintele din cadrul noilor ansambluri rezidentiale au inregistrat un avans de 2,9% in aprilie, de la 1.291 la 1.328 de euro pe metru patrat util.