Tipuri de caramida: Ce sa alegi dacă îți construiești casa în Iași

Cate tipuri de cărămidă există?

Cărămizi din zidărie portantă

Cărămizi pentru zidărie neportantă

Cărămidă pentru diferite aplicații de design

Dacă ai nevoie de caramida Iasi , însă nu știi exact ce anume să alegi, ar trebui sa știi că în general cărămida este clasificată după anumite criterii. Astfel, știind exact caracteristicile acestui produs, vei ști și ce anume să alegi pentru lucrările aferente casei tale.Unele tipuri de cărămizi se pretează lucrărilor de construire a structurii de rezistență și sunt denumite cărămizi de zidărie portantă. Aceste tipuri de cărămizi sunt deosebit de rezistente și sunt folosite împreună cu un liant, un mortar, care asigură legătura la nivel de rezistență.Aceste tipuri de cărămizi se folosesc în special pentru ziduri neportante, care nu preiau încărcări și nu sunt așadar parte din structura de rezistență a clădirii. Cărămida pentru zidărie neportantă are caracteristici mai reduse de rezistență, tocmai din acest motiv și este folosită în aceste aplicații.Unele tipuri de cărămidă sunt folosite strict pentru aplicații de cosmetizare a construcțiilor, iar aici putem vorbi despre cărămidă folosită pentru construirea elementelor specifice stilului industrial de amenajare interioară, pentru grătare sau coșuri de fum.Alegerea cărămizilor în funcție de greutateGreutate specifică a materialelor de construcții contează foarte mult mai ales atunci când vine vorba despre calculul structurii de rezistență. Delimităm astfel următoarele tipuri de cărămizi:Cărămidă cu greutate specifică de peste 1000 de kg/ mc- cărămizi care sunt folosite cel mai adesea în cadrul structurilor de cărămidă netencuită. Aceste tipuri de cărămizi sunt foarte rezistente, rezistența lor la compresiune fiind foarte mare.Cărămidă cu greutate sub 1000 de kg/ mc- cărămizi folosite în lucrări de zidărie uzuale, cu rezistențe normale la compresiune, ce necesită mortar pentru aplicare și tencuire.De ce este avantajos să construiești o clădire din cărămidă?Cărămida este unul dintre cele mai bune materiale de construcții, având rezistențe foarte bune la majoritatea încărcărilor și solicitărilor la care este supusă o construcție. Vorbim mai înainte de orice despre compresiune, deoarece aceasta este principala încărcare la care trebuie să răspundă o construcție, mai ales dacă vorbim despre un regim de înălțime foarte mare.Pe de altă parte, zidăria de cărămidă plină este foarte rezistentă la mișcări seismice, datorită țeserii sub foam căreia este aplicată. Destul de puține persoane știu faptul că între o construcție pe cadre și una din zidărie, cea din zidărie va rezista cu mult mai bine în cazul unui cutremur, reușind astfel să protejeze locuința.Nu în ultimul rând, cărămida este un excelent material izolator, mai ales că vorbim și de un material natural. Zidăria menține căldura la interior, iar acest lucru face ca o casă din zidărie să fie mai eficientă din punct de vedere energetic față de o clădire uzuală, din cadre de beton, sau din beton turnat monolit.Avantajele zidăriei sunt așadar evidente, așa că poți avea încredere în acest material de construcții, dacă vrei să îți construiești o casă în Iași. analizează exact nevoile pe care le ai și fă o investiție în siguranța ta și în confortul tău termic, astfel încât să te poți bucura de o locuință așa cum îți dorești.