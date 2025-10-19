Revoltă și proteste în comunitățile de romi, după proiectul care interzice căsătoriile între minori. „Logodna este o arvunire, să se cunoască tinerii”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 12:52
934 citiri
Revoltă și proteste în comunitățile de romi, după proiectul care interzice căsătoriile între minori. „Logodna este o arvunire, să se cunoască tinerii”
Miri Foto: Pixabay

Proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori provoacă nemulţumire în unele comunităţi de romi. La Târgu Jiu, o parte dintre membrii comunităţii au ieşit în stradă, explicând că „logodna este o arvunire, să se cunoască tinerii”, iar căsătoria poate avea loc după„ doi-trei ani”.

Câteva zeci de reprezentanţi ai comunităţii rome au ieşit în stradă, la Târgu Jiu, pentru a protesta faţă de proiectul de lege iniţiat de ministrul Muncii, Florin Manole şi de cel al Mediului, Diana Buzoianu, prin care sunt interzise căsătoriile între minori, sub sancţiunea pedepsei cu închisoarea.

Protestatarii au adus cu ei boxe la care au pus muzică, dar şi pancarte purtând denumirea Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa sau mesajele lor potrivit cărora vor „o lege corectă, nu o lege împotriva romilor” şi solicită „respect pentru tradiţii”.

Ei vor fie suspendarea legii, fie o dezbatere publică în urma căreia să se modifice legea în aşa fel încât tinerii să se poată căsători înainte de 18 ani. Romii consideră că legea este „un abuz”, explicând că fetele trebuie „învăţate” să aibă copii şi familie.

„Sunt două lucruri separate. Logodna este o arvunire să se cunoască tinerii, să se cunoască familiile şi căsătoria poate să fie după un an, doi sau trei, după logodnă”, a declarat liderul Partidei Romilor Gorj, Nelu Pavel.

Un reprezentant al Prefecturii Gorj a discutat cu protestatarii şi le-a promis că revendicările lor vor ajunge pe masa Guvernului.

Propunerea legislativă prevede pedepse aspre cu detenţia pentru cei care forţează căsătoriile între minori.

În 27 septembrie, într-o postare pe Facebook în care solicita oprirea „campaniilor de promovare a homosexualităţii în comunităţile de romi”, deputatul Nicolae Păun, preşedinte al Partidei Romilor Pro Europa, care reprezintă în Parlament comunitatea romă, susţinea că unul dintre motivele pentru care această comunitate îşi căsătoreşte copiii de mici este pentru a-i feri de tentaţia de a deveni lesbiene şi homosexuali.

„Voi, românii, ne-aţi blamat sute de ani că ne căsătorim copiii de la vârste fragede. Motivul a fost şi este acela că nu dorim ca fetele noastre să fie lesbiene şi băieţii noştri, homosexuali. Până am să mor, nu voi permite organizaţiilor ţigăneşti făcute şi finanţate de Soroş să strice esenţa familiei din care mă trag. La noi, romii, familia este sfântă!”, scria Păun.

Protest major la Bruxelles. Greva a blocat sistemul de transport și a suspendat toate zborurile de pasageri de pe principalele aeroporturi VIDEO
Protest major la Bruxelles. Greva a blocat sistemul de transport și a suspendat toate zborurile de pasageri de pe principalele aeroporturi VIDEO
Mii de oameni au ieșit marți în stradă la Bruxelles, participând la o grevă națională convocată de sindicate împotriva reformelor guvernului federal belgian. Protestatarii denunță...
George Simion, mesaj la trei zile de la tragedia din Rahova. Unde se află liderul AUR. „M-am rugat mult în aceste zile pentru victime”
George Simion, mesaj la trei zile de la tragedia din Rahova. Unde se află liderul AUR. „M-am rugat mult în aceste zile pentru victime”
George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj de pe Muntele Athos duminică, 19 octombrie, pe pagina sa de Facebook. Simion spune că se roagă pentru victime și pentru România....
#casatorie minori, #proiect lege, #protest , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina, gata sa dea o lovitura de proportii in Romania: un "gigant" de 2.100.000.000 de lei
ObservatorNews.ro
"Palatul Imparatului", vila modernizata de RA-APPS pentru Iohannis, scoasa la inchiriere. Cat costa
DigiSport.ro
"M-a apucat de gat si m-a ridicat de la pamant". A agresat o asistenta medicala: "Mi-a fost frica! Castiga 4.000.000 Euro"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Jaf la Muzeul Louvre din Paris. Hoții au reușit să fugă cu bijuterii de mare valoare. Cel mai vizitat obiectiv turistic din lume a fost închis
  2. Explozie produsă la o centrală termică într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au fost rănite
  3. Descoperire bizară într-o locuință din Argeș. Cum au aflat autoritățile că o persoană deține două exemplare de râs african, cu restricţii severe în legislația românească
  4. Vulcanul Taftan din Iran se trezește după 700.000 de ani
  5. Revoltă și proteste în comunitățile de romi, după proiectul care interzice căsătoriile între minori. „Logodna este o arvunire, să se cunoască tinerii”
  6. Un șofer de 24 de ani s-a crezut pe pista de raliuri pe autostrada A0. Cu ce viteză a fost prins de poliție
  7. Atac cu drone ucrainene asupra unei rafinării din Rusia. Un incendiu a izbucnit în uzină VIDEO
  8. George și Alex Soros se pregătesc pentru o posibilă confruntare cu administrația Trump. „Dă-mi omul, și-ți voi găsi infracțiunea”
  9. Un summit al disonanțelor: Trump și Putin, invitați la masa lui Orban, fără tacâmuri pentru Europa
  10. Bruxelles-ul ia în calcul blocarea fondurilor UE pentru statele care nu reformează sistemele de pensii