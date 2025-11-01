Nicușor Dan s-a hotărât. Se căsătorește cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru. Când va avea loc evenimentul special

Autor: Adrian Zia
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 18:40
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru FOTO Facebook/Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre planurile sale de căsătorie, confirmând că 100% acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Deşi cariera i-a ocupat mult timp, şeful statului consideră că a venit momentul potrivit pentru această decizie personală, care trebuie luată cu multă reflecţie şi linişte.

Nicuşor Dan a confirmat oficial, într-un interviu pentru Cotidianul, că se va căsători în viitorul apropiat.

Întrebat ce crede că se va întâmpla mai repede – să fie suspendat din funcţie sau să se căsătorească, şeful statului a afirmat: ”Asta cu suspendarea din funcţie. Adevărat că mă străduiesc să respect toate obligaţiile. Ştiţi că, pentru orice lege pe care Parlamentul o aprobă, am un termen de 20 de zile pentru a o promulga. Am respectat cu sfinţenie toate aceste chestiuni procedurale, tocmai pentru a nu avea orice fel de discuţie”.

În legătură cu evenimentul personal – căsătoria, Nicuşor Dan a afirmat: ”Desigur că el se va întâmpla”. Şeful statului a precizat că acest lucru va avea loc 100%.

Întrebat de ce un bărbat care nu s-a căsătorit pănă la 50-55 de ani decide să facă acest pas, şeful statului a afirmat: ”Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauţie. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de linişte şi reflecţie a vieţii tale”.

”În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat”, a adăugat şeful statului.

Nicuşor Dan are 55 de ani. El are o relaţie de 20 de ani cu Mirabela Grădinaru, împreună cu care are doi copii - o fetiţă de 9 ani şi un băiat de 3 ani - Aheea şi Antim.

El a povestit că i s-a propus să se căsătorească în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, dar a refuzat: ”Am spus nu. E o chestiune care ţine de familie. Se va întâmpla într-un moment de linişte pentru familie”.

În repetate rânduri, Nicuşor Dan a afirmat că nunta va fi un eveniment personal, de familie.

