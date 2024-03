Reacțiile stârnite de decizia mai puțin obișnuită a unui român care urmează să se căsătorească: "Înseamnă că te măriți"

Cuplurile care se căsătoresc au de ales între trei variante la oficiul stării civile, atunci când trebuie să aleagă fiecare dacă își păstrează sau nu numele de familie.

Un român care se pregătește să se însoare a anunțat pe Facebook că la solicitarea partenerei sale a ales varianta mai puțin populară de a lua numele femeii.

"Urmează să mă căsătoresc, probabil unii dintre voi o să râdă, ok, și am următoarea problemă, soția vrea sa trec eu pe numele ei, care ar fi unele dezavantaje pentru mine pe termen lung, precizez că avem o fetiță abia născută și care bineînțeles va păstra, numele mamei, mulțumesc anticipat pentru eventualele răspunsuri!", a scris acesta pe Avocatul online.

"Dacă deja emite pretenții, las-o"

Postarea sa a strâns aproape 500 de comentarii. Mulți dintre cei care i-au răspuns îl ironizează pentru că acceptă propunerea viitoarei soții. Alții cred că e doar o formalitate lipsită de semnificații.

"Mentalitatea românească mai are mult până să depășească anumite prejudecăți. Una dintre cele mai importante legi e că dacă nu cunoști, nu însemna că ești exonerat. Iar pentru dvs, felicitări pentru mentalitate. Numele e doar o formalitate, importantă e relația dintre voi. Din informațiile mele nu există nici un fel de problema în a lua numele soției, doar faptul că trebuie schimbate actele, gen carte de identitate, permis și e nevoie de ceva timp. Am un feeling că aici vorbim de familie ca un tot unitar. Felicitări!"

"Dacă numele viitorului soț e Vijelie sau Rață, poate n-are chef femeia să i se spună "doamna Rață" sau când e copilul la şcoală - "mama lui Vijelie". Și, ca să răspund la întrebare, schimbarea numelui are doar inconvenientele administrative ale schimbării actelor în general, indiferent de motiv."

"Trebuie să îți schimbi toate actele, buletin, permis de conducere, pașaport. În rest nici un dezavantaj. E doar un nume până la urmă."

"Legea oferă următoarele opțiuni, privind numele pe care să îl poarte soții după căsătorie:

1. Ambii să poarte numele soțului.

2. Ambii să poarte numele soției

3. Ambii să poarte ambele nume reunite (în orice ordine doresc ei - ex fie Popescu-Ion fie Ion-Popescu)

4. Fiecare să rămână cu numele propriu.

Așa că, dorința doamnei este ok dpdv legal.

Dacă și dvs va doriți orice e posibil.

Singurul "dezavantaj" pentru cel ce își schimbă numele este problema schimbării actelor. Atât."

"Te însori sau te măriți?"

"Cel mai simplu: ambii va păstrați numele și rezolvați problema. Nici nu mai aveți de umblat să vă schimbați actele."

"Înseamnă că te măriți...casă de piatră."

"Puteți lua numele soției cu mândrie și fără probleme"

"Ce minte îngustă aveți unii. Este o alegere, nu văd care e problema ca soțul să poarte numele soției. Mintea învechită are de comentat. Eu am luat numele soțului pentru că așa am vrut, la fel de bine și soții pot lua numele soției. În afară de faptul că va schimbați actele nu are cu ce să va afecteze. Dar și soția dacă ar lua numele dvs, ar fi la fel. În concluzie puteți lua numele soției cu mândrie și fără probleme."

"La noi la români așa e împământenită ideea, soția să ia numele soțului!"

"Nu este nici o problemă, soțul meu a luat numele meu. Doar că la petrecere, vărul lui a cerut certificatul de căsătorie și (cu toate că știa că se va trece pe numele meu dinainte) a strigat în gura mare: "Te-ai măritat!". Asigură-te că nu ai idioți de acest gen în jurul tău."

"Ce contează numele dacă există iubire?"

"Ce contează numele dacă există iubire? Puteți avea orice nume de familie, al dvs sau al ei. Nu vă mai gândiți la divorț dinainte de a face acest pas, de a vă căsători. Luați numele soției liniștit și împăcat, nu este nicio tragedie."

"Ce tragedie că bărbatul se trece pe numele soției, văd că majoritatea sunt doamne sau domnișoare, oare contează numele de familie atât de mult sau bunăstarea familiei contează acel act de cununie sau fericirea familiei, sunt de părere că atâta timp cât eu soțul și copii suntem sănătoși, fericiți și împliniți ca familie nu mai contează nici actul sau numele cui este, sincer mai oamenii bun fiți un pic mai buni mai loiali față de alte persoane, de unde atâta răutate și radem unu de altu în loc să ne ajutăm unul pe altul”.

