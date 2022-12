Imagini rare cu Cascada Niagara, înghețată în urma ”viscolului secolului” VIDEO

Cascada Niagara a înghețat parțial din cauza temperaturilor extrem de scăzute din SUA și Canada.

Cascada din partea americană a înghețat până acum doar de cinci ori în istorie, când gheața a blocat curgerea apei și a dus la formarea unui baraj, potrivit Adevărul.

În 1964 au fost instalate brațe din oțel pentru a preveni acumulările mari de gheață.

În timpul iernilor reci, gheața și zăpada se formează frecvent la baza cascadei și peste râul Niagara, acestea formând diferite forme spectaculoase.

Cascada Niagara este formată din trei cascade situate între provincia Ontario și orașul New York: cascada americană (American Falls), cascada Vălul Miresii (Bridal Veil Falls) pe teritoriul SUA și cascada Potcoavă (Horseshoe Falls) pe teritoriul Canadei. Pe partea de nord americană, cascada are o lățime de 363 de metri, iar apele cad de la o înălțime de 21 de metri. Pe partea canadiană, lățimea cascadei este de 792 de metri (în formă de potcoavă), iar înălțimea căderii apei este de 51 de metri. Cascada este deschisă turiștilor din anul 1800.

Niagara Falls on the US-Canadian border partially iced over due to snow storms that covered the #US and #Canada. pic.twitter.com/XE7W8FtSOt