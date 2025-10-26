Căscatul, explicat de oamenii de știință. Beneficii neașteptate pentru corp și minte

Căscatul este un comportament universal, prezent la vertebrate și chiar la unele specii mai neașteptate, de la papagali și pinguini până la crocodili.

Pentru mult timp, scopul său a rămas un mister, iar oamenii de știință continuă să dezbată fenomenul, relatează The Guardian.

„Când întreb publicul: ”De ce credeți că căscăm?”, cei mai mulți spun că are legătură cu respirația sau oxigenarea și că ar crește nivelul de oxigen din sânge”, explică Andrew Gallup, profesor de biologie comportamentală la Universitatea Johns Hopkins. „Și asta pare intuitiv, pentru că majoritatea căscaturilor implică o inspirație profundă. Însă ceea ce mulți nu știu este că această ipoteză a fost testată în mod clar și s-a demonstrat că este falsă”, mai spune el.

Teoria nivelului de oxigen, infirmată

Studiile din anii 1980 au manipulat nivelurile de oxigen și dioxid de carbon din aerul inspirat de voluntari, pentru a verifica ideea că oamenii cască pentru a regla respirația. Rezultatele au arătat că modificările nu influențau frecvența căscatului, deși afectau alte procese respiratorii. De asemenea, persoanele cu afecțiuni respiratorii sau pulmonare nu prezintă diferențe măsurabile în comportamentul legat de căscat, ceea ce infirmă legătura directă cu oxigenarea.

Mai multe analize ale literaturii medicale sugerează însă o altă explicație: căscatul crește fluxul arterial către craniu și apoi venos, facilitând circulația sângelui în creier. „Putem privi deschiderea largă a maxilarului ca pe o întindere localizată, similară cu întinderea mușchilor din alte zone ale corpului. Așa cum întinderea ajută circulația sângelui în membre, căscatul pare să aibă același efect asupra craniului”, explică Gallup.

Cercetătorii mai arată că această activitate poate contribui la reglarea temperaturii creierului. Aerul inspirat trece peste suprafețele umede ale gurii, limbii și pasajelor nazale, creând un efect de răcire, comparabil cu un radiator. Studiile confirmă această teorie: căscatul devine mai frecvent când temperatura ambientală crește și scade atunci când este mai rece. Această funcție poate explica și excesul de căscat în anumite afecțiuni medicale, cauzat fie de condițiile în sine, fie de tratamentele administrate.

O altă teorie susținută de dovezi este cea a „schimbării de stare”: căscatul ajută creierul să facă tranziția între diferite stări – de la somn la veghe, de la plictiseală la vigilență. „Este posibil să faciliteze trecerea de la rețelele cerebrale implicate în visare și introspecție la cele responsabile de concentrare și acțiune”, explică dr. Olivier Walusinski, istoric al medicinei.

Fenomenul căscatului molipsitor, pe care cu toții îl experimentăm, ar putea avea o explicație socială. În grupuri de animale, un val de căscături ar putea sincroniza nivelul de vigilență sau relaxare al membrilor, pregătindu-i fie pentru odihnă, fie pentru acțiune. Gallup adaugă că acest efect poate fi un produs al mecanismelor cognitive sociale avansate, prin activarea neuronilor oglindă: „Văzând pe cineva căscând, neuronii oglindă pot declanșa automat un reflex similar în creierul nostru”.

