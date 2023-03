Neplăceri apărute după dispariția casierilor: „O activitate relaxată de cumpărături se transformă într-un control de securitate”

Lansate în magazinele americane în urmă cu mai bine de trei decenii, primele aparate de auto-scanare a produselor au fost prezentate ca o tehnologie care ar putea ajuta companiile să reducă costurile, să economisească timpul clienților și chiar să prevină furtul.

Totuși, sistemul prin care clienții își scanează singuri produsele pe care vor să le cumpere a venit la pachet cu o mare problemă.

Furturile, mai mari decât în trecut

CEO-ul unui mare magazin din S.U.A. a declarat în decembrie anul trecut pentru The Guardian că furturile „sunt mai mari decât au fost în trecut”, iar cauza principală are legătură cu acest sistem de case de marcat. În plus, sistemul a îngreunat lucrurile pentru angajații pe care trebuia să-i înlocuiască.

James, în vârstă de 25 de ani, este casier șef la un mare magazin din statul Washington, unde a lucrat timp de patru ani. El spune că supravegherea caselor automate a devenit una dintre cele mai obositoare părți ale jobului său, care este plătit doar puțin mai mult decât salariul minim, scrie ziarul britanic The Guardian.

Clienții își varsă adesea frustrările asupra lui.

„Asta ar trebui să fie treaba ta dracului, nu a mea”, își amintește cum l-a certat un bărbat recent.

James trebuie să supravegheze un flux neîntrerupt de până la patru clienți simultan – „ca un rechin în apă”, în timp ce cumpărătorii se luptă cu scanerul și ecranul tactil și, uneori, încearcă să fure.

„Ești închis în acel loc mic și stai aproape într-un singur loc timp de până la opt ore pe zi, ceea ce pur și simplu îți ucide picioarele. Și a avea de-a face cu atât de mulți oameni pur și simplu îți consumă bateria mentală”, a explicat bărbatul.

Plățile nu sunt mai rapide

Cercetările arată că plățile automate nu sunt de fapt mai rapide decât o linie obișnuită de casă, a explicat jurnaliștilor britanici Christopher Andrews, un sociolog care a examinat casele de marcat automate în cartea sa din 2018.

„Se simte doar pentru că timpul tău este ocupat făcând sarcini, mai degrabă decât să fii atent la trecerea fiecărei secunde.”

Introducerea sistemului cu case cu plată automată nu a redus nevoia de angajați: în ciuda creșterii numărului de case automate, datele Biroului de Statistică a Muncii arată că numărul de casierii angajați în SUA a rămas practic același în ultimii 10 ani.

Costurile suplimentare pe care le aduc casele self scan

Orice reducere a lucrătorilor cu salarii mici a fost înlocuită de nevoia de a plăti tehnicieni pentru întreținerea aparatelor, iar un rând de astfel de case pot ajunge până la 150.000 de dolari.

Clienții, suspectați tot timpul

Pentru a diminua furturile, Woolworth, un lanț de magazine universale, a extins utilizarea tehnologiei care filmează clienții care scanează articole la casele automate din 110 magazine.

Decizia aduce o altă problemă: unii susțin că supravegherea continuă ar putea face oamenii să simtă că sunt considerați suspecți, relatează The Guardian.

În 2022, Woolworths a testat noi case automate cu camere instalate deasupra capului pentru a observa clienții care scanează articole. Compania a explicat că inteligența artificială este folosită pentru a detecta când articolele nu sunt scanate corect, cu imagini ale scanării înregistrate și redate către client, instruindu-l să scaneze din nou.

Woolworths a menționat că scopul este de a preveni scanările greșite accidentale, dar funcționează și ca un instrument de prevenire a pierderilor pentru supermarket atunci când, de exemplu, un client scanează produse bio ca un articol mai ieftin.

Filmările nu pot fi vizionate în direct, dar Woolworths a răspuns jurnaliștilor că sunt păstrate pentru instruirea personalului. Compania a precizat că fețele clienților sunt neclare.

Un pas greșit pentru magazine

Samantha Floreani, lider de program pentru Digital Rights Watch, este de părere că tehnologia ar putea face mulți cumpărători să se simtă „ca și cum ar fi urmăriți și înregistrați în mod constant”.

„Acest tip de normalizare a supravegherii face spațiu pentru utilizarea în creștere a tehnologiilor invazive în viața de zi cu zi pentru a accesa serviciile esențiale de zi cu zi”.

„Aceste tehnologii sunt concepute ca o îmbunătățire pentru clienți, dar, în realitate, înseamnă o utilizare punitivă a tehnologiei de automatizare pentru a reduce costurile cu personalul pentru corporațiile mari, tratând în același timp fiecare client ca pe un suspect”, potrivit The Guardian.

Peste jumătate din cei care au folosit casele de marcat automate sunt nemulțumiți

Conform unui sondaj efectuat de anul trecut pe 1.000 de cumpărători din SUA, 67% au declarat că au avut probleme la auto-checkout.

Clienții nu sunt singurii frustrați de experiența de auto-checkout. Sistemele sunt costisitoare de instalat și întreținut, adesea se defectează și pot determina clienții să cumpere mai puține articole.

Mai multe furturi la casele automate decât la casele tradiționale cu casieri umani

Magazinele înregistrează, de asemenea, pierderi mai mari și mai multe furturi la casele automate decât la casele tradiționale cu casieri umani, confirmă și CNN, citat de presshub.

Adevăratul motiv pentru care magazinele folosesc noul sistem

În ciuda problemelor auto-checkout-ul este în creștere.

În 2020, 29% dintre tranzacțiile de la comercianți au fost procesate prin auto-checkout, în creștere față de 23% în anul anterior, potrivit celor mai recente date de la asociația industriei alimentare.

Sociologul Christopher Andrews spune că adevăratul motiv pentru care magazinele le folosesc este că o fac concurenții lor.

„Nu funcționează grozav pentru nimeni, dar toată lumea simte că trebuie să o aibă. Companiile se gândesc: Dacă putem convinge mai mulți oameni să facă asta, poate putem începe să reducem unele cheltuieli generale.”

Țintă principală pentru fraudatori

Casele automate au devenit deja o țintă principală pentru fraudatori, care folosesc o varietate de tactici pentru a învinge măsurile antifurt. Senzorii de greutate pot fi păcăliți prin scanarea articolelor scumpe ca articole ieftine, scrie The Guardian.

James, casierul din Washington, spune că a văzut un client încercând să cumpere un grătar de 1.600 de dolari pentru 5 dolari, ascunzând un articol în altul și schimbând codurile de bare.

Acest lucru a dus la un fel de cursă, deoarece unii comercianți au răspuns cu măsuri din ce în ce mai puternice. Walmart este cunoscut pentru urmărirea agresivă a hoților din magazine și a instalat camere alimentate cu inteligență artificială în apropierea zonelor de auto-check-out cu o funcție de „detecție a scanării ratate”.

„Se transformă ceea ce ar trebui să fie o activitate relaxată de cumpărături într-un control de securitate quasi-TSA, în stil aeroport”, spune sociologul Andrews, relatează The Guardian.

